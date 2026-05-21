بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه صبح برای پیگیری درخواست ویزای ورود به آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا مراجعه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه صبح برای درخواست ویزای ورود به آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا مراجعه کردند. با وجود وعدههای جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، مبنی بر عدم وجود مشکل برای حضور ایران، ابهامات زیادی درباره صدور ویزا وجود دارد.
در ماههای اخیر، تنشهای سیاسی شدیدی بین آمریکا و ایران بر سر جام جهانی شکل گرفته است. دونالد ترامپ تیم ملی ایران را تهدید به عدم امنیت جانی کرده و نماینده ویژه او پیشنهاد داده بود که ایتالیا به جای ایران به آمریکا سفر کند، اما این پیشنهاد با مخالفت ایتالیا روبهرو شد. همچنین، فیفا درخواست ایران برای تغییر میزبان به مکزیک را نپذیرفته است.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، پس از مذاکره با دبیرکل فیفا اعلام کرد که فیفا برای رفع نگرانیهای ایران و پاسخ به ۱۰ شرط مطرح شده، راهحلهایی ارائه کرده است. تیم ملی ایران در گروهی با بلژیک، مصر و نیوزیلند قرار دارد و تمام بازیهایش را در آمریکا برگزار خواهد کرد.