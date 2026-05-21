باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پرویز ایدون، مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز، در گفتگو با خبرنگار ما از افزایش سهمیه سوخت‌گیری با کارت اضطراری از ۱۵ لیتر به ۲۰ لیتر خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جهت رفع دغدغه‌های شهروندان و کاهش صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت استان خوزستان عنوان کرد.

ایدون با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در دو روز گذشته، اظهار داشت: "خوشبختانه توانستیم ستاد را متقاعد کنیم که برداشت هر بار سوخت‌گیری از کارت اضطراری را از ۱۵ لیتر به ۲۰ لیتر افزایش دهیم. این امر به شهروندان عزیز این امکان را می‌دهد تا بدون دغدغه و نگرانی، در زمانی که به کارت سوخت شخصی خود دسترسی ندارند، سوخت‌گیری کنند."

وی یکی از دلایل اصلی ایجاد صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌ها را استفاده بیش از حد از کارت‌های اضطراری دانست و توضیح داد: "متاسفانه مشاهده کردیم که برخی از هموطنان به دلایل مختلف از کارت شخصی خود استفاده نمی‌کردند و تماماً به سمت کارت‌های اضطراری روی آوردند. این موضوع باعث می‌شد که هر فرد به جای یک بار سوخت‌گیری، معمولاً دو بار اقدام به سوخت‌گیری کند که این امر موجب طولانی شدن زمان انتظار برای سایر شهروندان می‌شد."

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز با تاکید بر کفایت کارت‌های اضطراری موجود در جایگاه‌ها، از هم استانی‌های عزیز درخواست کرد که در صورت عدم دسترسی به کارت شخصی، به یک بار سوخت‌گیری با کارت اضطراری اکتفا کنند تا از ایجاد صف و بروز مشکل برای دیگران جلوگیری شود.

ایدون همچنین به ویژگی منحصر به فرد استان خوزستان در زمینه تخصیص کارت‌های اضطراری اشاره کرد و گفت: "در کل کشور به ازای هر چهار نازل، یک کارت اضطراری وجود دارد، اما این نسبت در استان خوزستان به ازای هر دو نازل یک کارت است. این بدان معناست که ما در خوزستان به طور قابل توجهی کارت اضطراری بیشتری نسبت به سایر استان‌ها داریم."

بیش از یک میلیون و سیصد هزار مورد سوخت‌گیری روزانه در خوزستان

وی در خصوص محدودیت‌های کارت‌های اضطراری تصریح کرد: "کارت‌های اضطراری پس از ساعت ۱۲ شب شارژ می‌شوند و قابلیت ۲۵۵ تراکنش را دارند. پس از اتمام این تعداد تراکنش، عملاً از روی سکوها جمع‌آوری شده و ممکن است در ساعات پایانی شب، برخی جایگاه‌ها تنها یک کارت فعال داشته باشند. این موضوع، به همراه افزایش بیش از یک میلیون و سیصد هزار مورد سوخت‌گیری روزانه در استان نسبت به فروردین ماه، لزوم مدیریت مصرف و قناعت به سهمیه تعیین شده را دوچندان می‌کند."

ایدون با اشاره به خودروهای اروندی که به دلیل هزینه پایین کارت شخصی (۵ هزار تومان)، بیشتر از کارت اضطراری استفاده می‌کنند، عنوان کرد: "این رویه باعث می‌شود که افرادی که در پایان ماه با اتمام سهمیه مواجه می‌شوند، نتوانند از کارت اضطراری استفاده کنند. در شرایط فعلی که در آن هستیم و مشکلات ناشی از جنگ وجود دارد، تمام تلاش ما این است که بستری فراهم کنیم تا مردم عزیز با کمترین دغدغه به جایگاه‌ها مراجعه کنند."

رصد ۲۴ ساعته جایگاه‌های سوخت

وی همچنین از نظارت مستمر و شبانه‌روزی نیروهای این شرکت بر جایگاه‌های سوخت خبر داد و گفت: "همکاران ما به صورت ۲۴ ساعته در حال رصد جایگاه‌ها هستند تا مشکلات را به حداقل برسانند. اخیراً نیز بازرسی ویژه ای در یکی از جایگاه ها صورت گرفت که در آن یکی از همکاران ما با گزارش تخلف، بلافاصله به محل اعزام و موضوع بررسی شد. ما خود را خدمتگزار مردم می‌دانیم و سعی می‌کنیم وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهیم."

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز در پایان تاکید کرد: "گرچه برخی سیاست‌های کلی در اختیار ما در سطح استان نیست، اما ما سعی می‌کنیم این سیاست‌ها را به گونه‌ای اجرا کنیم که کمترین مشکل برای مردم عزیزمان ایجاد شود."