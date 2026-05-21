طرح غربالگری بینایی (آمبلیوپی) ویژه کودکان سه تا ۶ سال شهرستان سقز با همکاری اداره بهزیستی و مراکز مثبت زندگی این شهرستان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره بهزیستی سقز روز پنجشنبه در آیین نمادین آغاز این طرح با معرفی خدمات و برنامه‌های سازمان بهزیستی، بر اهمیت آگاه‌سازی و پیشگیری از معلولیت‌ها به ویژه تنبلی چشم تأکید کرد.

عبدالله رحیمی افزود: طرح غربالگری بینایی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیشگیرانه بهزیستی است که تمامی کودکان سه تا ۶ سال مناطق شهری و روستایی شهرستان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: سنین سه تا ۶ سال، زمان طلایی تشخیص و درمان تنبلی چشم در کودکان است و در این دوره می‌توان با کمترین هزینه از بروز کم‌بینایی و نابینایی جلوگیری کرد.

رییس اداره بهزیستی سقز یادآور شد: بهزیستی به عنوان متولی اجرای این طرح، کودکان دارای اختلالات بینایی را شناسایی کرده و در مراحل تخصصی بعدی، خدمات حمایتی شامل کمک‌هزینه درمان، تهیه عینک و جراحی را به خانواده‌ها ارائه می‌دهد.

وی افزود: تنبلی چشم اگر به موقع تشخیص داده شود قابل درمان است لذا از خانواده‌ها می‌خواهیم نسبت به شرکت در غربالگری بینایی سنجی کودکان خود اقدامات لازم را انجام داده و به پایگاه‌ها مراجعه کنند.

آمبلیوپی یا همان تنبلی چشم نوعی اختلال بینایی است که چشم به ظاهر سالم کودک را درگیر کرده و اگر به موقع درمان نشود باعث اختلال دید طبیعی او می‌شود.

کارشناسان معتقدند که بهترین سن برای درمان تنبلی چشم بین سه تا پنج سالگی است و کودکانی که در این سن با تنبلی چشم رو‌به‌رو هستند اگر به موقع تحت درمان قرار نگیرند ممکن است دچار نابینایی یا کم بینایی شوند.

براین اساس از سال ۷۴ طرح پیشگیری از تنبلی چشم (آمبلیوپی) در سطح کشور اغاز شده وهر سال از اول آبان تا پایان آذر ماه در پایگاه‌های سنجس بینایی و مهد‌های کودک زیر نظر سازمان بهزیستی برگزار می‌شود.

منبع: بهزیستی استان