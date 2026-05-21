باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین نشست تخصصی ستاد مرکزی مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سالن شهید صفری برگزار شد.

ذوالفقاری در این نشست با اشاره به آرزوی خود برای حضور در مجامع خیرین زندگی در کشور، ابراز کرد: «در طول یک سال گذشته، ما تحت تأثیر حوادثی قرار گرفته‌ایم که سرنوشت جمعی کشور را تحت الشعاع قرار داده است.»

وی افزود: «در زمان دفاع از کشور، سه محور اصلی شامل دفاع، انسجام ملی و انجام امور جاری جامعه وجود دارد که باید به صورت همزمان پیش بروند. در دوران جنگ تحمیلی سوم، ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز تلاش کردیم تا وظایف اداری و محوله خود را به نحو احسن انجام دهیم تا این تصور به وجود نیاید که اولویت دیگری در حال حاضر مطرح است.»

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر یادماندنی و تاریخی بودن اقدامات کشور و مردم در ایام جنگ، خاطرنشان کرد: «اگر جنگ جهانی رخ دهد، سطح تهدیدات علیه ایران بیش از آنچه که اکنون وجود دارد نخواهد بود. دشمن تصور می‌کرد که ارسال این میزان تجهیزات به سمت ایران، منجر به شکست حتمی ما خواهد شد، اما به لطف خدا ما سربلند شدیم و خواهیم بود.»

وی همچنین به نقش مجمع خیرین یاریگران زندگی اشاره کرده و گفت: «در گام نخست، باید جایگاه خیرین در اقدامات ملی مشخص شود تا شاهد تعامل منطقی و دائمی بین خیرین و دولت باشیم. در مرحله بعدی، باید اقدامات خیرین در زمان جنگ و بحران‌ها تعیین شود و سپس به بررسی اقدامات آنان در زمینه مقابله با مواد مخدر بپردازیم.»

ذوالفقاری در ادامه به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مراکز امید و زندگی اشاره کرد و افزود: «ما باید با هزینه‌های کمتر، پوشش بیشتری داشته باشیم. اگر این مراکز راه‌اندازی شوند، هم از نظر جهانی و هم از نظر اجتماعی موفق خواهیم بود. در این مراکز اشتغال و اسکان پیش‌بینی شده که نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های خیرین است.»

ذوالفقاری بر ضرورت بررسی اولویت‌ها در شرایط کنونی جامعه تأکید کرده و یادآور شد: «باید به اهم و مهم پرداخته و نیازسنجی لازم را انجام دهیم.»

وی همچنین به ظرفیت‌های موجود در جامعه اشاره کرد و گفت: «این ظرفیت‌ها وجود دارند، اما به دلیل عدم سازماندهی مناسب، اثربخشی لازم را نداریم؛ بنابراین باید به ساختاردهی بپردازیم.»

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش دیگری از سخنان خود، به تصویب کشت شقایق الیفرا اشاره کرد و گفت: «ما در حال تهیه بذر این گیاه هستیم.»

وی همچنین به تقسیم‌بندی معتادان در چهار سطح در طرح تحول درمان اشاره کرد و توضیح داد: «معتادان را به چهار دسته شامل کاهش آسیب، مدیریت مصرف (از پرخطر به کم‌خطر) و دو دسته درمان تقسیم کرده‌ایم. این افراد پس از مراجعه به کلینیک‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرند تا مشخص شود در کدام دسته‌بندی قرار دارند.»

ذوالفقاری از اجرای هشت کار تحولی در ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد و گفت: «ریل‌های این اقدامات بنا نهاده شده است.»

منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر