عملیات احداث پله های بتنی در حاشیه پل رو گذر متوسلیان از جمله نقاط پر رفت و آمد محور بزرگراهی آزادگان توسط مدیریت شهری منطقه ۱۸ به انجام رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، هادی رضوی معاون فنی وعمرانی منطقه در خصوص این اقدام صورت گرفته در حاشیه محور بزرگراهی آزادگان اظهار داشت : طی این عملیات ، بخش جانبی این پل رو گذر که دسترسی برای تردد عابرین پیاده ای که قصد تغییر مسیر از حاشیه محور بزرگراهی آزادگان به بزرگراه متوسلیان را داشتند ، را نداشت ، پس از تسطیح خاک و تعیین شیب مناسب ، برای احداث پله های بتنی آماده سازی شد. 

وی ادامه داد : مسیری بطول ۴۰ متر برای احداث این پروژه تعریف و با استفاده از پله های بتنی برای رفت و آمد عابرین پیاده به بهره برداری رسید. 

این مقام مسئول همچنین به احداث دیوار پلکانی یا بعبارتی فلاور باکس های بتنی در بخش دیگری از محور بزرگراهی آزادگان اشاره و افزود : این دیوار بطول ۴۰ متر در محور شرق به غرب بزرگراه آزادگان برای استفاده بخش فضای سبز و کاشت گونه های گیاهی احداث گردیده است.

 

برچسب ها: شهرداری منطقه 18 ، آزادگان
