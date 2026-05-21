فرمانده سپاه مرند از کشف و ضبط ۱۲ تن آرد قاچاق و یک هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - سرهنگ رشید صادقی گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه شهرستان مرند با اشراف اطلاعاتی و طی عملیاتی از ۴ دستگاه خودروی وانت نیسان به مقدار ۱۲ تن انواع آرد قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وی ادامه داد: همچنین سربازان گمنام توانستند یک هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق را از یک خودروی سواری نیسان ضبط و کشف کنند.

فرمانده سپاه مرند با تاکید بر اینکه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در دستور کار جدی سازمان اطلاعات سپاه قرار داد یادآور شد: مردم با مشاهده موارد احتکار و قاچاق با تلفن شبانه روزی ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه تماس بگیرند.