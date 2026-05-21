سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد: موضوع هسته‌ای ایران تنها از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک و با تکیه بر قوانین بین‌المللی قابل حل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد: موضوع هسته‌ای تنها از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک، با تکیه بر قوانین بین‌المللی و با در نظر گرفتن منافع ایران قابل حل است.

به گزارش خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود افزود: بار دیگر بر موضع اصولی روسیه در مورد حق ایران برای توسعه یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز مطابق با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأکید می‌کنیم.

وی با تأکید بر حق ایران در توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای گفت: تنها ایران می‌تواند درباره چگونگی اعمال این حق از جمله در زمینه غنی‌سازی تصمیم بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم در مورد چگونگی اعمال این حق، از جمله در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و مواد هسته‌ای موجود، تنها می‌تواند توسط خود مردم ایران گرفته شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه گفت: مسکو کاملاً متعهد به ارائه کمک‌های لازم به تهران و واشنگتن در اجرای هرگونه توافقی است که ممکن است در طول مذاکرات به آن برسند.

زاخارووا در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: من درک می‌کنم که شما به جزئیات این فرآیند‌های مذاکره علاقه‌مند هستید، اما این بخشی است که فعلاً پشت در‌های بسته باقی می‌ماند.

 آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از جنگ ۴۰ روزه رمضان که ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با ترور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان آغاز شد، در ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ (۷ آوریل ۲۰۲۶) با هدف فرصت به راهکار‌های دیپلماتیک برای پایان دادن دائمی به جنگ به مدت ۲ هفته برقرار شد و اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ (۲۱ آوریل ۲۰۲۶) از سوی رئیس جمهور آمریکا به صورت نامحدود تمدید شد. مذاکرات میان تهران - واشنگتن نیز ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ (۱۱ آوریل ۲۰۲۶) در اسلام آباد پاکستان به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بر هیات ایرانی و نیز جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بر هیات آمریکایی برگزار شد، اما بدون دستیابی به توافق به پایان رسید.

به گفته ناظران، آمریکا در پی تجاوز نظامی علیه ایران و پیامد‌های اقتصادی و سیاسی آن، در جستجوی راهکاری دیپلماتیک با رویکرد به اصطلاح صلح از طریق قدرت است و از این رو، از سویی با ارسال سیگنال مثبت مدعی مذاکره بوده و از سوی دیگر با رویکرد تهدید و فشار در پی دستیابی به خواسته‌های خود در میز مذاکره است.

مقامات روسیه پیش‌تر آمادگی خود را برای پذیرش اورانیوم مازاد غنی‌سازی شده ایران برای کمک به تسهیل اجرای توافق احتمالی تهران و واشنگتن در موضوع هسته‌ای و ارائه مابه‌ازای آن در قالب‌های مختلف اعلام آمادگی کرده‌اند.

برچسب ها: روسیه و ایران ، جنگ ایران و آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
رژیم صهیونیستی جنایتکار، آمریکا جنایتکار، هر دو باید ۱۱۰۰ میلیارد دلار برای جبران خسارت تأسیسات صلح آمیز هسته ای، خودروهای و... آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه پرداخت کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ناو هواپیمابر آمریکا برای عملیات نظامی حرکت کرد

آمریکا در میانه تنش‌ها با کوبا، یک ناو هواپیمابر تهاجمی به کارائیب اعزام می‌کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار، اسرائیل چنایتکار، هر سه 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ و ناامنی در منطقه هستند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط از اسفند ماه سال 1400 تاکنون عامل اصلی جنگ اوکراین و روسیه بوده است.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
آگوست سال ۱۹۴۵ آمریکا بر سر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن بمب اتمی انداخت. اکنون ۸۱ سال از آن ماجرا می‌گذرد، اما هنوز هم هیچ‌کس اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشر نمی کند، خفه خون گرفتن و سکوت اختیارکرده است. ومجامع حقوق بشری ازسال ۱۹۴۵ تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکا رشماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشرنمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیار کرده اند؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
سئوال اینجاست که نیروهای کشورهای اروپایی جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در کشورهای عربی جنایتکار چه غلطی می کنند؟
سئوال اینجاست که نیروهای ناتو جنایتکار از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون در خاک اوکراین چه غلطی می کنند؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
حضور نیروهای کشورهای اروپایی جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در کشورهای عربی جنایتکار عامل اصلی جنگ و ناامنی در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اروپا جنایتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون به اوکراین سلاح می دهد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2001 تاکنون در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا چه غلطی می کنند؟
سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2003 تاکنون در عراق و لیبی چه غلطی می کنند؟
سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
