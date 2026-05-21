باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری ظهر پنجشنبه در نشست جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به برگزاری سلسله جلساتی درباره ابعاد «جنگ ترکیبی دشمن» اظهار کرد: آنچه امروز در مواجهه با جمهوری اسلامی جریان دارد، یک تقابل گسترده و چندلایه است.
او با بیان اینکه چنین شرایطی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی کمسابقه بوده است، افزود: در مقطع کنونی برای نخستینبار یک ابرقدرت بهصورت مستقیم در برابر جمهوری اسلامی قرار گرفته، اما در این مسیر با ناکامیها و شکستهای قابل توجهی روبهرو شده است.
کلانتری با تأکید بر اینکه ابعاد این تحولات به مرور زمان روشنتر خواهد شد، ادامه داد: بسیاری از واقعیتهای این میدان در آینده و با انتشار اسناد و خاطرات آشکار میشود و نسلهای بعد بهتر درک خواهند کرد که چه رویداد مهمی در این مقطع تاریخی رخ داده است.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) تصریح کرد: نباید تصور کرد که این تقابل به پایان رسیده است؛ بلکه کشور همچنان درگیر یک جنگ ترکیبی است که حوزههای مختلفی از جمله نظامی، اقتصادی، فرهنگی، رسانهای، امنیتی و سیاسی را دربرمیگیرد.
او با اشاره به تداوم فشارها در بخشهای مختلف افزود: در عرصه نظامی نیز نشانههای تقابل وجود دارد و در دیگر حوزهها نیز عملیات رسانهای، فشارهای اقتصادی و تحرکات امنیتی علیه کشور دنبال میشود.
کلانتری ادامه داد: نوسانات اقتصادی، جنگ رسانهای، عملیات روانی و حتی اقدامات تروریستی و امنیتی، بخشهایی از همین جنگ ترکیبی علیه ملت ایران به شمار میرود.
او در ادامه با اشاره به نقش مردم در این شرایط گفت: انسجام و حضور ملت ایران در صحنه، از مهمترین مؤلفههای قدرت کشور است و همین همراهی مردمی، سهم قابل توجهی در شکلگیری قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی دارد.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) همچنین به نقش دیپلماسی در این عرصه اشاره کرد و افزود: حوزه دیپلماسی نیز در کنار سایر میدانها فعال است و بهصورت مستمر در مسیر دفاع از منافع کشور دنبال میشود.
کلانتری در پایان تأکید کرد: اگر همه بخشهای کشور با دقت، هماهنگی و عزم جدی عمل کنند، پیروزی در این میدان دستیافتنی خواهد بود و نشانههای استیصال دشمن نیز بهخوبی قابل مشاهده است.