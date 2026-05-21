باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مرحمتی رئیس مرکز بهداشت سلماس گفت: فشار خون بالا یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات سلامت در جهان است و روز جهانی فشار خون فرصتی است تا بر اهمیت پیشگیری تأکید کنیم. ما در هفته ملی سلامت، تصمیم گرفتیم این اهمیت را با حضور در منازل مردم در روستای مرزی حاجی جفان نشان دهیم.

وی افزود: غربالگری خانه‌به‌خانه در مناطق مرزی، فراتر از یک خدمت پزشکی، نشان‌دهنده تعهد ما به مراقبت‌های پیشگیرانه در لایه‌های مختلف جامعه است. هدف ما این است که هیچ شهروند، فارغ از اینکه در کجا زندگی می‌کند، از خدمات حیاتی سلامت محروم نماند.

دکتر مرحمتی افزود: این اقدام هدفمند با هدف شناسایی زودهنگام افراد مبتلا به فشار خون بالا و پیشگیری از عوارض جدی ناشی از این بیماری خاموش (مانند سکته‌های قلبی و مغزی)، در یکی از دورافتاده‌ترین مناطق مرزی شهرستان صورت گرفت.

با توجه به دشواری‌های دسترسی جغرافیایی در مناطق مرزی، تیم‌های اعزامی مرکز بهداشت سلماس با مراجعه مستقیم به منازل ساکنان، این فرصت را فراهم کردند تا حتی افرادی که به دلایل مختلف قادر به مراجعه به مراکز درمانی نیستند، از خدمات غربالگری بهره‌مند شوند.

وی در پایان اظهار کرد: در جریان این عملیات، کارشناسان علاوه بر اندازه‌گیری دقیق فشار خون، به ارائه آموزش‌های ضروری در زمینه تغذیه سالم، کنترل مصرف نمک و اهمیت فعالیت بدنی پرداختند. همچنین، افرادی که در مرحله خطر شناسایی شدند، جهت پیگیری‌های درمانی و دریافت مراقبت‌های لازم، تحت نظر قرار گرفتند.