باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال بلغارستان، دومین حریف ایران در لیگ ملت‌های والیبال، در آخرین تمرینات پیش از مسابقات اصلی، در یک تورنمنت تدارکاتی موفق شد تیم اوکراین را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد. این پیروزی نشان‌دهنده آمادگی نسبی این تیم برای مقابله با ایران است.

لازم به ذکر است که تیم بلغارستان، که نایب قهرمان جهان محسوب می‌شود، در این تورنمنت تدارکاتی که با حضور تیم‌های قدرتمندی مانند لهستان و صربستان برگزار می‌شود، بدون حضور دو ستاره خود، برادران نیکولوف، به میدان رفت. با این حال، پیروزی مقابل اوکراین می‌تواند اعتماد به نفس خوبی به کادر فنی و بازیکنان بلغار بدهد.

در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌ها، تیم ملی والیبال ایران و بلغارستان روز ۲۱ خردادماه در شهر برزیل به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این دیدار، نخستین برخورد دو تیم در این رقابت‌های پرهیجان خواهد بود.