باشگاه خبرنگاران جوان- یک استوری ساده از سفر منتشر شد؛ بدون آنکه صاحبش بداند، همین تصویر در چند ساعت بعد به مجموعهای از دادههای قابل تحلیل تبدیل شد دادههایی که میتوانند اطلاعاتی را برای دشمن آشکار کنند. در شرایطی که جنگ اطلاعاتی میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی به حوزه دادههای کاربران هم کشیده شده، هر «تگ مکان» میتواند فراتر از یک خاطره شخصی معنا پیدا کند.
در شرایطی که رقابت رسانهای و اطلاعاتی میان طرفهای مختلف شدت گرفته و تنها محدود به خبر و تصویر نیست و به دادههای رفتاری و اطلاعاتی کاربران نیز کشیده شده، اشتراکگذاری موقعیت از یک قابلیت سرگرمکننده، به بخشی از زنجیره جمعآوری اطلاعات در فضای مجازی تبدیل شده است؛ دادههایی که در ظاهر سادهاند، اما در کنار هم میتوانند الگوهای دقیق رفتاری بسازند.
در چنین فضایی، حتی اطلاعاتی مثل زمان انتشار پست، لوکیشنهای تکرارشونده و مسیرهای روزمره، میتواند تصویری از سبک زندگی افراد ارائه دهد؛ تصویری که در جنگهای ترکیبی امروز، ارزش تحلیلی دارد و میتواند برای درک الگوهای رفتوآمد و زمانهای حضور و عدم حضور مورد استفاده قرار بگیرد.
کارشناسان امنیت سایبری تأکید میکنند هر پست یا تصویر دارای موقعیت مکانی، بخشی از «ردپای دیجیتال» افراد است. این ردپا اگر در مقیاس جمعآوری شود، میتواند الگوهای رفتاری قابل پیشبینی ایجاد کند.
در شرایطی که اطلاعات به بخشی از میدان رقابت و جنگ شناختی تبدیل شده، این دادهها حتی اگر پراکنده و بیقصد منتشر شوند میتوانند در کنار هم مورد تحلیل قرار گیرند. تکرار انتشار لوکیشن سفر، محل کار یا مسیرهای روزانه، بهمرور نشان میدهد چه مکانهای در این محدودها هستند یا چه الگوهای ثابتی در رفتوآمد وجود دارد یا چه افرادی در آن منطقه حضور دارند.
در شرایطی که تصاویر و دادههای مکانی میتوانند در تحلیلهای اطلاعاتی و رسانهای مورد استفاده قرار بگیرند، رعایت چند اصل ساده میتواند از تبدیل اطلاعات شخصی به دادههای قابلردیابی جلوگیری کند:
۱. انتشار تأخیری محتوا: انتشار لحظهای عکس و ویدئو از سفر یا مکانهای عمومی، ناخواسته میتواند زمان و موقعیت حضور افراد را آشکار کند؛ حتی چند ساعت تأخیر، این ریسک را به طور قابلتوجهی کاهش میدهد.
۲. محدودکردن دسترسی موقعیت مکانی (GPS): در تنظیمات گوشی، دسترسی اپلیکیشن دوربین و شبکههای اجتماعی به Location را غیرفعال کنید. این کار باعث میشود تصاویر ثبتشده فاقد دادههای مکانی قابلاستخراج باشند.
۳. پرهیز از تگکردن نقاط حساس: از ثبت یا انتشار لوکیشن مکانهایی مانند خانه، محل کار، مدارس و مسیرهای ثابت روزانه خودداری کنید؛ زیرا این نقاط در کنار هم میتوانند اطاعات را آشکار کنند.
مهدی صادقی، پژوهشگر سواد رسانهای، میگوید: «در فضای رقابت اطلاعاتی امروز و بهویژه در شرایط افزایش تحلیل دادههای کاربران نیز میتوانند به اطلاعات قابل تحلیل تبدیل شوند. لوکیشنها اگرچه در ظاهر بیاهمیتاند، اما در کنار هم میتوانند الگوهای رفتاری و زمانی افراد را آشکار کنند.»
او تأکید میکند: «سواد لوکیشن یعنی درک این موضوع که هر داده مکانی، یک قطعه از پازل اطلاعاتی است. در چنین فضایی، حتی دادههای ساده نیز میتوانند کنار هم قرار بگیرند و برای تحلیل رفتار و شرایط اجتماعی استفاده شوند.»
در فضای خانواده باید این اصل نهادینه شود که هر تصویر یا ویدئو فقط یک خاطره نیست، بلکه یک «داده قابل تحلیل» است؛ بهویژه در شرایطی که فضای مجازی بخشی از جنگ اطلاعاتی و جنگ روایتها محسوب میشود.
در جمع خانواده درباره این موضوع گفتوگو کنید و یادآور شوید که انتشار لحظهای موقعیت، ارزش افزودهای به تجربه شخصی اضافه نمیکند، اما میتواند اطلاعات قابل تحلیل در اختیار دیگران قرار دهد.
توافق کنید که تصاویر سفر، تجمع یا حضور در مکانهای عمومی، بهصورت لحظهای منتشر نشوند.
فرزندان باید بدانند: «امنیت واقعی در دنیای امروز، از همین تصمیمهای ساده شروع میشود؛ نه از ابزارهای پیچیده.»
سواد لوکیشن یعنی درک این واقعیت که فضای مجازی یک محیط عمومی و قابل تحلیل است، نه یک حریم خصوصی کامل. در شرایطی که اطلاعات به بخشی از میدان رقابت و جنگهای نوین تبدیل شده، مدیریت دادههای شخصی بخشی از حفاظت از امنیت اجتماعی است.
فراموش نکنیم: در دنیای امروز، امنیت دیجیتال از گوشی شروع نمیشود؛ از لحظهای شروع میشود که تصمیم میگیریم چه چیزی را منتشر نکنیم.
منبع: فارس