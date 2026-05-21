محمد حیدری پنجشنبه در بازدید از بندر آبادان اظهار کرد: در حوزه اقتصادی، دشمن ضمن اعمال تحریمهای گذشته، محاصره دریایی نیز ایجاد کرده است.
وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، اختیارات اصل ۳۸ قانون اساسی و هیئت وزیران به استانداران تفویض شده است و با توجه به سرایت شرایط جنگی و اختیارات تفویضشده، نباید درگیر بروکراسی اداری برای تامین کالاهای اساسی در کشور باشیم و انتظار میرود روند کاری بهتر انجام شود.
حیدری گفت: باید بروکراسی اداری را برداریم و فراتر از وضع موجود و چالشها حرکت کنیم و با همکاری دستگاههای دولتی، حمایت مردمی را با قدرت بیشتری افزایش دهیم.
وی با تاکید بر لزوم اقدامات مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان، خاطرنشان کرد: زیرساختهای آبادان و خرمشهر از لحاظ زیربنایی مشکلی ندارد و باید از آن برای رفع مشکلات مردم گام برداشت و در تصمیمگیریها، کارها را عملیاتی کنیم.
مدیرکل پیگیریهای ویژه ریاستجمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لنجها و مجوزهای خروج و واردات در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: همه کشورهای همسایه پای کار جمهوری اسلامی ایران هستند و در جنگ ۱۲ روزه با همکاری و دلسوزی در کنار ما قرار دارند و باید از این ظرفیت استفاده لازم را ببریم.
وی افزود: از ظرفیتهای عراق، بهویژه استان بصره، از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و همجواری باید بهره بیشتری بگیریم.
حیدری اظهار کرد: منطقه آزاد اروند و فرمانداریها باید دست به دست هم دهند و از ظرفیتهای موجود برای رونق اقتصاد آبادان و خرمشهر استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خواستار مدیریت واحد در شلمچه و تسهیل واردات کالاهای اساسی شد.
جواد کاظمینسب الباجی با اشاره به وضعیت مرز شلمچه گفت: در شلمچه مدیر متمرکز وجود ندارد و لازم است مدیریت واحد و اختیار یکپارچه به فرمانداران داده شود.
وی با اشاره به فعالیت قرارگاه امنیت غذایی در استان و همکاری سه اتاق بازرگانی اهواز، خرمشهر و آبادان، اظهار داشت: در تامین نیازهای مردم هیچ مشکلی در استان خوزستان وجود ندارد.
الباجی افزود: صادرات از مرزهای شلمچه و چذابه در حال انجام است و در شرایط جنگ تحمیلی سوم نیز صادرات را ادامه میدادیم و باید از ظرفیت بنادر برای تسهیل واردات کالاهای اساسی استفاده کنیم.
ایجاد مسیر جایگزین تجاری برای واردات کالاهای اساسی
مدیرکل انتظامی استانداری خوزستان از قطع شدن عمده تجارت دریایی و توقف لنجهای حامل کالا در بنادر استان خبر داد و گفت: با هماهنگیهای انجامشده، مسیرهای جایگزین امارات ایجاد شده و ظرفیت جدیدی برای بازرگانان فراهم شده است.
عبدالرضا سعیدینیا اظهار داشت: ظرفیت مناسبی در مرز شلمچه ایجاد شده است و از اول خردادماه، گمرک شلمچه به صورت ۲۴ ساعته فعال خواهد شد تا تجار با کمترین زمان بتوانند کالاهای خود را وارد کشور کنند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر این شهرستان گفت: آبادان با ۳۳۰ هزار نفر جمعیت و سه شهر آبادان، اروندکنار و چوئبده، از موقعیت ممتاز جغرافیایی برخوردار است.
خسرو پیرهادی افزود: وجود ۲ رودخانه اروند و بهمنشیر، این منطقه را به یکی از مهمترین کانونهای طبیعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
وی اظهار کرد: از لحاظ اقتصادی، ۷۰ درصد مشاغل آبادان به خدمات بازرگانی و کشاورزی اختصاص دارد و این شهرستان از دیرباز به دلیل همسایگی با اروند، مرکز تجارت بوده است.
پیرهادی با اشاره به نقش کلیدی صنعت نفت تصریح کرد: پالایشگاه آبادان به تنهایی ۳۵ درصد بنزین کشور را تامین میکند و پتروشیمی آبادان نیز بخش مهمی از نیازهای تولید را پوشش میدهد.
فرماندار ویژه آبادان مزیتهای حملونقلی این شهرستان را نیز برشمرد و گفت: برخورداری از مسیر هوایی، زمینی و نزدیکی به راهآهن، آبادان را به یک هاب لجستیکی تبدیل کرده است.
وی در پایان با تاکید بر پتانسیل بالای گردشگری، اظهار داشت: آبادان بهویژه در فصل زمستان و روزهای سرد سال، مقصدی ایدهآل برای گردشگران داخلی و خارجی است و میتواند با بهرهگیری از جاذبههای طبیعی، تاریخی و صنعتی، نقش پررنگی در رونق اقتصاد منطقه ایفا کند.
