باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رضا نصیری در نشست جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به تجربیات خود از دوران دفاع مقدس و نیز تحولات سال‌های اخیر منطقه، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با نوعی جنگ ترکیبی و چندبعدی مواجه بوده که ابعاد نظامی، رسانه‌ای، امنیتی و ادراکی را به‌طور همزمان دربر گرفته است.

او با بیان اینکه دشمن در این سال‌ها تلاش کرده با اعمال فشار‌های گوناگون، ساختار کشور را دچار تزلزل کند، افزود: هدف اصلی این اقدامات، ایجاد بی‌ثباتی در ارکان مدیریتی و تضعیف انسجام ملی بود، اما در نهایت دشمن نتوانست به اهداف اعلام‌شده خود دست یابد.

نصیری با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان و چهره‌های برجسته کشور ادامه داد: دشمن گمان می‌کرد با حذف برخی شخصیت‌های اثرگذار می‌تواند نظام را دچار بحران کند، در حالی که ساختار جمهوری اسلامی بر پایه تربیت نیرو‌های متعهد و تداوم مدیریت انقلابی شکل گرفته است.

عضو انجمن علمی انقلاب اسلامی با تأکید بر نقش رهبر معظم انقلاب در پیشرفت‌های علمی کشور گفت: حمایت و هدایت مستمر ایشان از جریان علمی موجب شد ایران در حوزه‌هایی مانند فناوری نانو، سلول‌های بنیادی، هوافضا و سایر فناوری‌های پیشرفته به دستاورد‌های قابل توجهی دست پیدا کند.

او افزود: توجه ویژه رهبر انقلاب به نخبگان و جوانان دانشمند، یکی از عوامل مهم در شتاب علمی کشور طی دهه‌های گذشته بوده است.

نصیری همچنین با اشاره به عملکرد دولت شهید آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: دولت سیزدهم با رویکردی جهادی و مردمی، بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و خدماتی را فعال کرد و در حوزه‌هایی همچون مدیریت کرونا، تأمین انرژی و اجرای طرح‌های عمرانی اقدامات مؤثری به انجام رساند.

او تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های شاخص دولت شهید رئیسی، تکیه بر روحیه بسیجی، کار جهادی و تلاش مستمر برای حل مسائل و مشکلات مردم بود.

عضو انجمن علمی انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به جنگ رسانه‌ای و ادراکی دشمن گفت: امروز علاوه بر تقابل‌های نظامی، تلاش گسترده‌ای برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و القای ناامیدی در جامعه در جریان است، اما ملت ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در کنار نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

او ادامه داد: برخلاف تصور دشمن، نه انسجام ملی تضعیف شد و نه اراده مردم دچار سستی گردید؛ بلکه حضور مردم در صحنه نشان داد سرمایه اجتماعی نظام همچنان پایدار است.

نصیری در پایان خاطرنشان کرد: دشمن در دستیابی به اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ناکام مانده و امروز بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌های بین‌المللی نیز به جایگاه و قدرت منطقه‌ای و جهانی ایران اذعان دارند.