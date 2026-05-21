باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر جوربند، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان در گفتوگو با خبرنگار ما، بر اهمیت روزافزون موزهها تأکید کرد و اظهار داشت: "امروزه موزهها صرفاً مراکز نگهداری اشیاء نیستند، بلکه نهادهایی پویا برای آموزش، پژوهش و ایجاد گفتگوی بیننسلی به شمار میروند. به همین دلیل، موزهها از جایگاهی استراتژیک و مهم برخوردارند. "
وی با اشاره به غنای تاریخی، تنوع زیستی و موقعیت استراتژیک استان خوزستان، از شکلگیری شبکهای گسترده از موزهها در این استان خبر داد و افزود: "در حال حاضر، مجموعاً ۲۱ موزه در استان خوزستان فعال هستند. برخی از این موزهها، موزههای وابسته هستند که مستقیماً زیر نظر این اداره کل راهاندازی و پشتیبانی میشوند و شامل ۸ موزه در سطح استان میباشند. از جمله این موزهها میتوان به موزه باستانشناسی شوش، هفت تپه، موزه آبادان، موزه مردمشناسی دزفول، موزه سنگ نگارههای دوران اسلامی در شوشتر، موزه مسجد سلیمان، موزه رامهرمز و موزه ایذه اشاره کرد. "
دکتر جوربند نوع دوم موزهها را موزههای غیروابسته دانست که توسط دستگاهها، ارگانها و نهادهای دیگر شکل میگیرند؛ موزه تالاب شادگان نمونهای از این دست موزههاست. وی همچنین به موزههای خصوصی اشاره کرد و گفت: "بر اساس رویکردهای نوینی که ایجاد شده، موزههای خصوصی نیز در حال شکلگیری هستند. این موزهها باید به نهادهایی مشارکتمحور، چندرسانهای و پاسخگو به نیازهای جامعه تبدیل شوند. "
مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان از طرحهای توسعهای و توجه بیشتر به این حوزه خبر داد و عنوان کرد: "در همین راستا، طرحهایی مانند موزه تخصصی پزشکی دکتر کلان در رامهرمز و موزه خصوصی ترمه آقای نژاد فتحی در کاروانسرای 'اژدهاک' شوشتر در دست اجرا داریم. این اقدامات نشاندهنده خروج موزهها از روال سنتی خود و تبدیل شدن آنها به محور گفتوگو است. "
وی تأکید کرد: "موزهها دیگر صرفاً محلی برای نگهداری اشیاء نیستند، بلکه میتوانند فرهنگ و تمدن یک کشور را تعریف و شرح دهند. "
بازسازی موزه منطقهای خوزستان؛ گامی به سوی احیا
در ادامه این گفتوگو، دکتر جوربند به وضعیت بازسازی موزه منطقهای استان خوزستان (موزه آب) که با یازده هزار متر زیربنا یکی از پروژههای مهم استان محسوب میشود، پرداخت.
وی با بیان اینکه کلنگزنی این موزه در سال ۸۰ انجام شده، اظهار داشت: "با توجه به گرانی مصالح، تکمیل این پروژه با چالشهایی روبهرو بوده است. با این حال، از سال گذشته توانستیم نمای بیرونی موزه را تکمیل کنیم و امسال با اعتباری که دریافت کردهایم، تلاش میکنیم تا فازهایی از جمله تالار اصلی را به بهرهبرداری برسانیم. "
دکتر جوربند با ابراز امیدواری، زمان احتمالی افتتاح این موزه را تا سال آینده عنوان کرد و افزود: "افتتاح این پروژه مستلزم تأمین اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه استان و همچنین اعتبارات ملی است. با حمایت استاندار محترم و بازدید ایشان از پروژه، امیدواریم بتوانیم این موزه را در سال آینده به بهرهبرداری برسانیم. "