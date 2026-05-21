مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: بانک‌های منتخب در راستای اجرای بسته حمایت از صنایع از ۱۸ دی۱۴۰۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، تسهیلات هزار و ۷۶ همتی برای حمایت از تولیدکنندگان متاثر از سیاست ارزی جدید دولت پرداخت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صحابی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اظهار کرد: بانک‌های منتخب در راستای اجرای بسته حمایت از صنایع از ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، تسهیلات یک‌هزار و ۷۶ همتی به تعداد ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره برای حمایت از تولیدکنندگان متاثر از سیاست ارزی جدید دولت پرداخت کردند که این عملکرد فراتر از سقف مصوب (۷۰۰ همت) برای مشمولین بوده است.

 صحابی، با اشاره به عملکرد فراتر از سقف مصوب شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات حمایتی از تولیدکنندگان متاثر از سیاست ارزی جدید دولت، گفت: بر اساس آخرین آمار اخذ شده از سامانه سمات از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ لغایت ۱۴۰۵/۲/۱۴، تعداد ۲۱ هزار و ۷۲۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۸.۸۴۲.۷۳۸ میلیارد ریال به شرکت‌های مشمول معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعداد سه هزار و ۸۱۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۱.۹۲۵.۳۴۶ میلیارد ریال به شرکت‌های معرفی شده وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شده که میزان عملکرد، نشان از همراهی حداکثری بانک‌های منتخب در اجرای بسته حمایت از صنایع است.

صحابی با بیان اینکه هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (۱۳) آئین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم پرداخت این تسهیلات حمایتی را مصوب کرد، گفت: در این مصوبه مطرح شد «برای تامین مالی تولیدکنندگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که جهت واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تامین با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا‌ها از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه می‌شوند، به میزان ۷.۰۰۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها جهت تامین سرمایه در گردش و جبران تأمین نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی (زیرخط) از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی (LC) تأمین شود».

وی در ادامه تصریح کرد: از این رو سهمیه بانک‌ها در دی ماه، تعیین و دستورالعمل اجرایی مربوطه نیز در بهمن ماه سال گذشته به ١٧ بانک عامل ابلاغ شد.

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در پایان گفت: بر اساس دستورالعمل یادشده، وزارتخانه‌های متولی، فهرست واحد‌های مشمول را برای ارسال به بانک‌های عامل، به بانک مرکزی و کارگروه ارائه کردند.

منبع: بانک مرکزی

