به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) مراسم جشن ازدواج ۷ زوج جان فدا همزمان با تجمع مردمی در هشترود برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - ۷ زوج جان فدا  در مراسمی پرنشاط در قلب سنگر خیابان در هشترود آغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند.

حجت‌الاسلام حسن جعفریان امام جمعه هشترود در این مراسم با تبریک سالروز ازدواج بهترین انسان‌های طول تاریخ بشریت که زلاله پاک عصمت و طهارت از نکاح پاک آنان سرچشمه گرفت است گفت: ازدواج سنت بسیار ارزشمند اسلام و تکمیل‌کننده ایمان انسان است که انسان را در بهترین جایگاه زندگی قرار داده و او را از معصیت و گناه معصون می‌دارد.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم برای هر زوج مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفت.

سرهنگ پاسدار حسین محمدی فرمانده سپاه ناحیه هشترود هم گفت: برای زوج‌های فاقد شغل مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال توسط بسیج سازندگی پرداخت خواهد شد.

