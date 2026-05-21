باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد صدیقی‌تبار، مدیر عملیات هوایی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد از افزایش ساعات عملیاتی فرودگاه‌های محدوده پایانه‌های هوایی تهران خبر داد و گفت: این تغییر با هدف رفاه بیشتر مسافران و افزایش ظرفیت جابجایی در پروازهای داخلی صورت گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات این تغییر افزود: عملیات پروازی فرودگاه مهرآباد از تاریخ ۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ با بازه زمانی طلوع تا غروب آفتاب آغاز شد، اما از ۲۹ اردیبهشت ماه، این ساعت به ۴:۳۰ بامداد تا ۲۱:۳۰ افزایش یافته است.

صدیقی‌تبار در ادامه از انجام پروازهایی به مقاصد مختلف کشور خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر از فرودگاه مهرآباد به شهرهای آبادان، یزد، گرگان، زنجان، کرمان، مشهد، ارومیه، رشت، شیراز و زاهدان پرواز انجام می‌شود.

مدیر عملیات هوایی مهرآباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار عملکرد این فرودگاه گفت: از ۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ماه، ۱۶۵۰ پرواز در این فرودگاه انجام شده که طی این ایام بیش از ۱۶۵ هزار مسافر جابجا شده‌اند.

وی تأکید کرد: افزایش ساعت عملیات، افزایش تعداد پروازها و بالا بردن ظرفیت جابجایی مسافران با هدف رفاه بیشتر و پاسخگویی به تقاضای سفر در مسیرهای داخلی انجام گرفته است.