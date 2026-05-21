وزارت امور خارجه انگلیس، کاردار رژیم صهیونیستی را به دلیل انتشار ویدیوی توهین به فعالان بازداشتی ناوگان الصمود احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه بریتانیا، کاردار رژیم صهیونیستی را در پی بازداشت شدن خشونت‌آمیز فعالان حامی فلسطین در ناوگان الصمود احضار کرد.

بریتانیا می‌گوید که کاردار رژیم صهیونیستی را به دلیل ویدئویی که توسط ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی منتشر شده، احضار کرده است. در این ویدیو، بن گویر فعالان بازداشت‌شده یک ناوگان حامی فلسطین را که قصد شکستن محاصره دریایی غزه را داشتند و زانو زده و دست و پا بسته بودند، مورد تمسخر قرار می‌دهد.

وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای می‌گوید: «این رفتار، اساسی‌ترین استاندارد‌های احترام و عزت مردم را نقض می‌کند. ما همچنین عمیقاً نگران شرایط بازداشت به تصویر کشیده شده هستیم و از مقامات اسرائیلی توضیح خواسته‌ایم. ما تعهدات آنها را برای حفاظت از حقوق همه افراد درگیر روشن کرده‌ایم.»

وزارت امور خارجه انگلیس همچنین می‌گوید که با چندین تبعه بریتانیایی که در ناوگان حامی فلسطین حضور داشتند، در تماس است و آماده ارائه پشتیبانی کنسولی است.

پیش از این هم وزیر امور خارجه لهستان اعلام کرد که کاردار رژیم صهیونیستی را به دلیل بازداشت فعالان، از جمله شهروندان لهستانی، احضار کرده و خواستار آزادی فوری آنها و عذرخواهی تل‌آویو شده است.

این احضار پس از آن صورت می‌گیرد که استرالیا و نیوزیلند هم اعلام کردند که سفرای رژیم صهیونیستی را به دلیل رفتار زشت و نامناسب رژیم صهیونیستی با فعالان بازداشت‌شده ناوگان الصمود احضار خواهند کرد.

ویدیویی که «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه از نحوه بازداشت و برخورد با فعالان حامی فلسطین منتشر کرد، موجی از محکومیت‌ها را در پی داشت. در این ویدیو، فعالان این ناوگان با دست‌ها، پا‌ها و چشم‌های بسته وادار شده بودند که روی زمین زانو زده و سرهایشان را هم روی زمین بگذارند. این ویدیو واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل اراضی اشغالی و سراسر جهان داشت و به دنبال انتشار آن موجی از خشم عمومی و احضار‌های دیپلماتیک به راه افتاد.

در بحبوحه اعتراضات و محکومیت‌ها، سخنگوی وزیر امور خارجه لهستان می‌گوید، پس از خشم عمومی در ورشو بر سر بازداشت فعالان ناوگان غزه، وزیر امور خارجه این کشور از وزارت کشور درخواست کرده است که ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی راست افراطی، را از ورود به این کشور منع کند.

ماچی وویور، سخنگوی وزارت امور خارجه لهستان به خبرنگاران گفت: «وزیر (رادوسلاو سیکورسکی) تصمیم گرفت از وزارت کشور بخواهد که به دلیل اقدامات بن گویر، ورود او به جمهوری لهستان را ممنوع کند.»

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، دولت انگلیس ، ناوگان آزادی
خبرهای مرتبط
آزادی همه‌ی فعالان ناوگان صمود از زندان اسرائیل
ترکیه: هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند جنایتی بزرگتر از نسل‌کشی اسرائیل در غزه مرتکب شود
حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان آزادی «صمود»
اعتصاب غذاى ده‌ها تن از فعالان ناوگان صمود
ممانعت اسرائیل از دسترسی فعالان ناوگان آزادی به وکلایشان
ناوگان صمود در مسیر غزه به سیسیل رسید
اسرائیل ۱۳۱ فعال کاروان کمک‌رسانی را به اردن فرستاد
مشاور سابق وزیر خارجه مصر:
خلع سلاح حماس بدون خروج اسرائیل از غزه ممکن نیست
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
اسرائیل ۱۷۱ فعال کاروان غزه را به یونان و اسلواکی فرستاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اروپا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون عامل اصلی جنگ اوکراین روسیه بوده است.
آلمان جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون عامل اصلی جنگ اوکراین روسیه بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اروپا جنایتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون سیستم‌های دفاع هوایی اوکراین را تقویت کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا و متحدانش از سال ۲۰۰۱ تاکنون ۱۰۰ درصد فقط عامل اصلی جنگ ناامنی در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اروپا جنایتکار از سال 2011 تاکنون به اسرائیل جنایتکار سلاح می دهد.
انگلیس جنایتکار از سال 2011 تاکنون به اسرائیل جنایتکار سلاح می دهد.
آلمان جنایتکار از سال 2011 تاکنون به اسرائیل جنایتکار سلاح می دهد.
استرالیا جنایتکار از سال 2011 تاکنون به اسرائیل جنایتکار سلاح می دهد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اسرائیل جنایتکار و با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در این مدت 31 ماه بیش از 999 هزار بار به غزه حمله کرده است
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
و این در حالی است که داعش تحت حمایت دولت وحشی آمریکا جنایتکار و هم ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان فعالیت می کند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
تاریخ : ۳۱ - اردیبهشت - ۱۴۰۵
انگلیس هم کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد/ و این در حالی است که انگلیس جنایتکار خودش از سال ۱۹۱۷ تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار بوده است.
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
و این در حالی است که متأسفانه برخی کشورهای اروپایی جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شزمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از مهر ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون در جنگ غزه تسلیحات رژیم کودک کش صهیونیستی را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
حتی اگر تمام سازمان‌های تروریستی جهان را گرد هم آورید، نمی‌توانند جنایتی علیه بشریت بزرگتر از نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل علیه مردم غزه در دو سال گذشته مرتکب شوند. متأسفانه، سکوت برخی از کشور‌هایی که ادعا می‌کنند علیه تروریسم صحبت می کنند در مواجهه با تروریسم دولتی اسرائیل، درس بزرگی برای همه است.
که بیش از ۷۰ هزار غیرنظامی - ۸۰ درصد آنها زنان و کودکان - به طرز وحشیانه‌ای شهید شده‌اند و بیش از ۱۸۰ هزار نفر زخمی شده‌اند که نیمی از آنها به شدت مجروح شده‌اند
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
و این در حالی است که حضور نیروهای کشورهای اروپایی جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در کشورهای عربی جنایتکار هیچ ارتباطی و ربطی نبرد، مبارزه و جنگ با تروریسم، القاعده، طالبان، داعش و سایر گروه های تروریستی ندارد.
حضور نیروهای کشورهای اروپایی جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در کشورهای عربی جنایتکار عامل اصلی جنگ و ناامنی در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستند
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا و متحدانش از سال ۲۰۰۱ تاکنون ۱۰۰ درصد فقط عامل اصلی جنگ ناامنی در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستند.
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
آخرین اخبار
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند
مخالفت ترامپ با عوارض در تنگه هرمز و تکرار ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران
افزایش احتمال سقوط نتانیاهو؛ چرا نمایندگان به انحلال کنست رای دادند؟