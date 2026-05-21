باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ساوجبلاغ، راسته بازار روستای برغان این روزها مقصد اصلی گردشگرانی است که به دنبال طعم‌های اصیل محلی می‌گردند. در کوچه پس کوچه‌های این روستا، از لبنیات تازه آقا نظیر که هر روز شیر گوسفندی را از کوه پایین می‌آورد، تا ماست و دوغ و توت و گردو و لواشک و توتک‌های داغ داغ که تازه از تنور درمی‌آید، همه جا دستی دراز شده که بچشی و لذت ببری.

اما مشهورترین سوغات برغان، بستنی سنتی آن است. بستنی برغان با قدمتی ۱۰۰ ساله، از سال ۱۳۷۹ در فهرست آثار ناملموس میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده و محال است کسی به این روستا پا بگذارد و طعم آن را نچشد.

صفایی، دهیار روستای برغان، در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به استقبال بی‌نظیر از این خوردنی‌های خوشمزه گفت: تعداد گردشگران و تردد خودروها در ایام پیک هفته به بیش از ۲۰ تا ۴۰ هزار نفر می‌رسد. این حجم تردد به بافت قدیمی و تاریخی روستا آسیب جدی وارد کرده است.

دهیار برغان افزود: نیاز است هرچه سریعتر عملیات ساخت کمربندی روستا تسریع شود تا خودروها بدون وارد شدن به بافت تاریخی، به مناطق گردشگری دسترسی داشته باشند.