باشگاه خبرنگاران جوان _ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از اجرای عملیات خنثیسازی و انفجار کنترلشده برخی مهمات و پرتابههای عملنکرده در بندرعباس خبر داد.
براساس اعلام استانداری هرمزگان، این عملیات در پی پاکسازی بقایای بهجامانده از حملات آمریکایی ـ صهیونیستی به برخی مناطق شهر بندرعباس انجام میشود و احتمال شنیده شدن صداهای انفجار در نقاط مختلف شهر وجود دارد.
در اطلاعیه منتشرشده تأکید شده است که این انفجارها کاملاً کنترلشده و تحت نظارت نیروهای تخصصی انجام خواهد شد و شهروندان در این خصوص نگرانی نداشته باشند.
همچنین اعلام شده شدت صدای انفجارها ممکن است در برخی مناطق بندرعباس محسوس باشد.
عملیات پاکسازی و خنثیسازی مهمات عملنکرده معمولاً با هدف افزایش ایمنی عمومی و جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از باقیماندن پرتابهها در مناطق هدف انجام میشود.
منبع تسنیم