شهروندخبرنگار ما فیلمی از سیزدهمین شب حرکت جوش کاروان خودرویی و موتوری در شهرستان اندیمشک را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیزدهمین شب حرکت خودجوش کاروان خودرویی و موتوری در شهرستان اندیمشک استان خوزستان در بیعت با علمدار سوم انقلاب از میدان شهدای مدافع حرم به سمت درب منزل خانواده معزز شهید والامقام کرامت میرپور از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی واقع در کوی شهدا با حضور گسترده مردم دیندار و ولایتمدار این شهرستان برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

