باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب‌اله فتحی با اشاره به آغاز فصل برداشت این محصول اظهار کرد: عملیات برداشت زردآلو از اواخر اردیبهشت ماه در باغ‌های این شهرستان آغاز شده و تا اواسط خردادماه ادامه خواهد داشت.

او با بیان اینکه ۳۹۵ هکتار از باغ‌های شهرستان داراب به کشت زردآلو اختصاص یافته است، افزود: از این میزان حدود ۳۸۵ هکتار بارور بوده و میانگین عملکرد این محصول در باغ‌های شهرستان حدود ۱۳ تن در هر هکتار برآورد می‌شود.

معاون سازمان با اشاره به تنوع ارقام زردآلو در این شهرستان تصریح کرد: ارقام تخم‌مرغی، نصیری، شکرپاره، محلی و قیصی از مهم‌ترین ارقام تولیدی زردآلو در باغ‌های داراب هستند که به دلیل کیفیت مطلوب، مورد توجه بازار قرار دارند.

فتحی مهم‌ترین مناطق تولید زردآلو در شهرستان داراب را بخش‌های رستاق، جنت و کوهستان عنوان کرد و افزود: شرایط اقلیمی مناسب و تجربه باغداران منطقه موجب تولید محصولی با کیفیت مطلوب شده است که بخشی از آن علاوه بر تأمین بازار‌های داخلی، برای فرآوری و خشک‌کنی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب در پایان خاطرنشان کرد: تولید زردآلو علاوه بر تأمین نیاز بازار، نقش مهمی در ایجاد اشتغال فصلی و افزایش درآمد باغداران این شهرستان دارد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس