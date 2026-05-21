تیم ملی آفریقای جنوبی پس از سال‌ها غیبت، برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- تیم ملی آفریقای جنوبی که با لقب «بافانا بافانا» شناخته می‌شود، یکی از شناخته‌شده‌ترین تیم‌های فوتبال قاره آفریقا است؛ تیمی که نامش بیش از هر چیز با جام جهانی ۲۰۱۰ و نخستین میزبانی تاریخ قاره آفریقا گره خورده است. آفریقای جنوبی در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه A با تیم‌های مکزیک، کره جنوبی و جمهوری چک هم‌گروه شده و یکی از تیم‌هایی خواهد بود که کار دشواری برای صعود از مرحله گروهی پیش‌رو دارد.

«بافانا بافانا» با عملکرد موفق در رقابت‌های انتخابی قاره آفریقا، جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد و پس از سال‌ها دوباره به صحنه بزرگ فوتبال جهان بازگشت.

زمانی که سیفیوه تشابالالا در دیدار افتتاحیه مقابل مکزیک، نخستین گل جام جهانی ۲۰۱۰ را به ثمر رساند؛ گلی که هنوز هم یکی از خاطره‌انگیزترین گل‌های افتتاحیه تاریخ جام جهانی محسوب می‌شود. 

بهترین عملکرد آفریقای جنوبی در جام جهانی و مهم‌ترین خاطره تاریخ فوتبال آفریقای جنوبی به جام جهانی ۲۰۱۰ بازمی‌گردد؛ جایی که این کشور به نخستین میزبان آفریقایی، تاریخ جام جهانی تبدیل شد. فضای متفاوت ورزشگاه‌ها، شور هواداران، رقص‌های محلی و صدای مشهور «وووزلا» باعث شد آن مسابقات به یکی از خاص‌ترین دوره‌های تاریخ جام جهانی تبدیل شود.

مهم‌ترین و تاریخی‌ترین پیروزی آفریقای جنوبی در جام جهانی، برد ۲ بر ۱ مقابل فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۰ بود؛ مسابقه‌ای که برابر قهرمان جهان در سال ۱۹۹۸ رقم خورد و به یکی از بزرگ‌ترین شب‌های تاریخ فوتبال این کشور تبدیل شد و سنگین‌ترین شکست آفریقای جنوبی در جام جهانی، باخت ۳ بر صفر مقابل فرانسه در جام جهانی ۱۹۹۸ و همچنین شکست ۳ بر صفر برابر اروگوئه در جام جهانی ۲۰۱۰ بوده است.

در ترکیب فعلی، نگاه‌ها بیش از همه به پرسی تائو دوخته شده است؛ مهاجم باتجربه‌ای که یکی از مهره‌های کلیدی این تیم محسوب می‌شود.

آفریقای جنوبی نخستین میزبان تاریخ جام جهانی بود که نتوانست از مرحله گروهی صعود کند؛ با این حال، فضای متفاوت ورزشگاه‌ها و حضور پرشور هواداران باعث شد جام جهانی ۲۰۱۰ همچنان یکی از خاطره‌انگیزترین دوره‌های تاریخ فوتبال باقی بماند.

حالا «بافانا بافانا» بار دیگر به جام جهانی بازگشته؛ تیمی که شاید در ویترین افتخاراتش جام بزرگی دیده نشود، اما بدون تردید یکی از متفاوت‌ترین و خاطره‌سازترین نام‌های تاریخ جام جهانی محسوب می‌شود؛ تیمی که هنوز هم با صدای «وووزلا» در ذهن فوتبال‌دوستان زنده است.

