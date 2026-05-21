باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - حاتمی در جلسه کمیته توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری خداآفرین گفت:اداره کل امور عشایری استان در سال ۱۴۰۴ به تمام تعهدات خود در زمینه تامین اعتبار و اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در این شهرستان عمل کرده است.
حاتمی افزود: سال گذشته بیش از ۸۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عشایری برای ساخت ابنیه و زیرسازی راههای روستایی و آب شرب این شهرستان هزینه شده است.
وی ادامه داد: با همکاری ادارهکل امور عشایری استان برای سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۲۰ طرح در حوزههای مختلف زیرساختی و خدماتی پیشبینی شده است که در صورت تحقق آن شاهد رشد و پیشرفت چشمگیری در بخش راه و آب شرب روستایی خواهیم شد.
فرماندار خداآفرین اضافه کرد:امسال حدود ۶ میلیارد تومان هم از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری به این شهرستان تخصیص یافته است که با جلب مشارکت مردمی در بخش راه و آب شرب روستایی هزینه خواهد شد.