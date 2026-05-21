منابع رسمی سوریه از نفوذ یک گروه از نیروهای زرهی رژیم صهیونیستی به منطقه «وادی الرقاد» در حومه غربی درعا خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک گروه از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی متشکل از چند خودروی زرهی بامداد امروز از پایگاه نظامی الجزیره در بلندیهای اشغالی جولان وارد منطقه «وادی الرقاد» در نزدیکی روستای «جمله» در حومه غربی درعا شدند.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، این نیروها در این منطقه تحرکات میدانی داشتند که موجب تنش در میان ساکنان منطقه شد، اما در طی این عملیات درگیری یا بازداشتی انجام نشد.
در همین رابطه سانا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر صهونیستی عصر چهارشنبه نیز محدوده شرقی تل الاحمر در حومه جنوبی استان قنیطره را با چند عدد خمپاره هدف قرار دادند که موجب تنش بیشتر در این منطقه مرزی شد.
این اقدام اشغالگران صهیونیست یکی دیگر از نقضهای حاکمیت سوریه توسط رژیم صهیونیستی است که تاکنون بارها با حملات هوایی، نفوذهای میدانی، ایجاد ایستهای نظامی و بازرسی، تخریب خانهها و بازداشت غیرنظامیان محلی از جمله کودکان و چوپانها انجام شده است.
رژیم صهیونیستی از زمان جنگ ژوئن ۱۹۶۷ کنترل بیشتر مساحت ارتفاعات جولان سوریه را به دست گرفته و در طول سالهای گذشته به ویژه بعد از تحولات سیاسی و نظامی اخیر سوریه، حضور نظامی خود را در این منطقه گسترش داده است.
این رژیم دسامبر ۲۰۲۴ در اقدامی که به منزله نقض آشکار توافقهای بینالمللی بود، لغو توافق امضا شده در سال ۱۹۷۴ با سوریه را اعلام کرده و منطقه حائل سوریه را به اشغال خود درآورد.
این رژیم اشغالگر از آن زمان نیز بر عملیاتهای نظامی خود در خاک سوریه افزود و بارها با حملاتی هوایی، غیرنظامیان سوری را به قتل رساند و پایگاههای نظامی، خودروهای زرهی و مهمات ارتش این کشور را منهدم کرده است.