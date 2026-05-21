باشگاه خبرنگاران جوان _ رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای عصر امروز در نشست هماندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حملونقل در سالن شهید انصاری استانداری گیلان، بر ضرورت فعالسازی فوری ظرفیتهای حملونقل در دریای خزر و مرزهای زمینی برای جبران محدودیتهای ایجاد شده در مسیرهای جنوبی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط فعلی حملونقل کشور و محدودیتهایی که در مسیرهای دریایی جنوب و خلیج فارس ایجاد شده است، گفت: بنادر شمالی و مسیر دریای خزر ظرفیت بسیار مناسبی برای جابهجایی کالا دارند و باید این ظرفیتها بهسرعت فعال و تقویت شوند تا بخشی از حمل کالا که پیش از این از بنادر جنوبی انجام میشد، به این مسیر منتقل شود.
اکبری با بیان اینکه نشست رفع موانع تجارت به ابتکار استاندار گیلان و با حضور استانداران و مسئولان دستگاههای مختلف برگزار شد، افزود: در این جلسه علاوه بر استانهای شمالی، برخی استانهای همجوار از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و گلستان نیز حضور داشتند که به دلیل برخورداری از مرزهای زمینی فعال، میتوانند در تسهیل حملونقل و تجارت نقش مهمی ایفا کنند.
به گفته رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، در حوزه حملونقل جادهای طی دوره اسفندماه تا روز گذشته حدود 6 میلیون تن کالا از بنادر جنوبی کشور جابهجا شده که این میزان حدود ۲۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است، با توجه به شرایط موجود، لازم است برای این حجم از حمل کالا، مسیرهای جایگزین در مرزهای زمینی و مسیرهای دریایی شمال کشور پیشبینی و تقویت شود.
وی با اشاره به حضور دستگاههای مختلف در این نشست گفت: نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی ارائه کردند و پیشنهادهایی برای افزایش تعامل بین دستگاههای اجرایی مطرح شد، همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز گزارشی درباره تسهیل فرایندهای گمرکی ارائه کرد و سازمان بنادر و دریانوردی نیز برنامههای خود برای افزایش تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی را تشریح کرد.
اکبری تأکید کرد که در این میان استانداران استانهای ساحلی و همجوار نقش مهمی در هماهنگی دستگاههای اجرایی دارند و انتظار میرود با همکاری بیشتر با وزارت راه و شهرسازی، شرایط لازم برای افزایش سرعت تخلیه، حمل و توزیع کالا در کشور فراهم شود.
رئیس سازمان راهداری با اشاره به نقش حملونقل جادهای در تکمیل زنجیره لجستیک کشور افزود: بخش جادهای بهعنوان مکمل جابهجایی کالا و مدیریت مرزها در کشور عمل میکند و در این نشست علاوه بر ارائه گزارش آخرین وضعیت حمل کالا، پیشنهادهایی برای بهبود فرایندها و افزایش ظرفیت حمل ارائه شد.
وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این نشست بتواند به افزایش تجارت و تسهیل تأمین کالا در کشور کمک کند، بهویژه برای استانهایی که میتوانند بهعنوان مبادی مهم ورود کالا به کشور نقشآفرینی کنند.
منبع تسنیم