دادستان کرخه از کشف ۱۲۵ تن کود شیمیایی احتکار شده در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسحاق حیدری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی رصدهای میدانی و اقدامات نظارتی انجام‌شده و با همکاری دستگاه‌های مسئول، یک محموله ۱۲۵ تنی کود شیمیایی که به صورت خارج از شبکه نگهداری می‌شد، شناسایی و کشف شد.

وی افزود: بلافاصله پس از کشف این محموله، دستورات قضایی لازم صادر و اقدامات قانونی در این خصوص در دستور کار قرار گرفت.

دادستان کرخه با تأکید بر اینکه حفظ حقوق کشاورزان و صیانت از امنیت تأمین نهاده‌های کشاورزی از اولویت‌های دستگاه قضایی است، تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد برخی افراد با سوءاستفاده از نیاز تولیدکنندگان، روند توزیع نهاده‌های کشاورزی را با اخلال مواجه کنند.

وی با بیان اینکه برخورد با هرگونه احتکار، قاچاق و عرضه خارج از شبکه به‌صورت قاطع و بدون اغماض دنبال خواهد شد، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با متخلفان طبق قانون برخورد می‌کند و در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

دادستان کرخه همچنین از تداوم نظارت‌های میدانی و هماهنگی مستمر با دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: تأمین به‌موقع و عادلانه نهاده‌های کشاورزی از جمله اولویت‌های جدی در راستای حمایت از تولید و کشاورزان منطقه است.

منبع: دادگستری خوزستان