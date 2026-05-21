باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در حال حاضر در شهر ارومیه به برگزاری اردوی آمادهسازی خود پرداخته است تا برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا آماده شود. عبدالرضا علیزاده، سرمربی جدید این تیم، با تکیه بر انگیزه بالا و تمرینات جدی، در حال هدایت بازیکنان نوجوان است.
در یکی از اقدامات جالب و انگیزهبخش، علیزاده امروز میلاد عبادیپور، دریافتکننده و کاپیتان سابق تیم ملی والیبال ایران، را به اردو دعوت کرد. عبادیپور که الگوی بسیاری از نوجوانان والیبالباز است، برای مدت کوتاهی با بازیکنان صحبت کرد و تجربیات خود را با آنها به اشتراک گذاشت. حضور این ستاره بزرگ، اگرچه کوتاه، میتواند تأثیر عمیقی بر انگیزه و اعتماد به نفس نوجوانان داشته باشد.