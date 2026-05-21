باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام «فرماندهی جنوبی» ارتش ایالات متحده و یک مقام آمریکایی، ناو هواپیمابر نیمیتز و کشتیهای جنگی همراه آن، بهعنوان بخشی از کارزار دولت «دونالد ترامپ» برای فشار بر کوبا، روز چهارشنبه وارد دریای کارائیب جنوبی شدند و دستکم برای چند روز در این منطقه باقی خواهند ماند.
در حالی که ایالات متحده ید طولایی در مداخلات و تجاوزات نظامی علیه کشورهای مستقل دارد، مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، مدعی شد: «در حال حاضر، دولت قصد دارد از نیمیتز و دسته جتهای جنگنده آن، به عنوان نمایش قدرت استفاده کند، نه به عنوان بستری برای عملیات نظامی بزرگ، آنطور که ناو هواپیمابر جرالد فورد در جریان حمله به کاراکاس و دستگیری «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا در ژانویه انجام داد.»
این مقام آمریکایی به عملیات متجاوزانه ربایش مادورو در سوم ژانویه اشاره داشت. رئیسجمهور قانونی ونزوئلا اکنون در آمریکا با اتهامهای واهی مواجه است.
به نوشته نیویورک تایمز، ناو نیمیتز چند هفته گذشته را در امتداد سواحل آمریکای جنوبی در یک ماموریت آموزشی از پیش برنامهریزی شده گذرانده و در روزهای اخیر نیز با نیروی دریایی برزیل رزمایش انجام داده است.
رسانه آمریکایی گزارش داد، به سختی میتوان این امر را تصادفی تلقی کرد که پنتاگون ورود این ناو به جنوب کارائیب را همزمان با روزی تنظیم کرده باشد که وزارت دادگستری آمریکا اتهاماتی را علیه «رائول کاسترو» رئیس جمهور ۹۴ ساله سابق کوبا اعلام کرد.
فرماندهی جنوبی طی پیامی در رسانههای اجتماعی با اعلام ورود گروه ضربت ناو هواپیمابر نیمیتز، به کارائیب مدعی شد: «یو. اس. اس نیمیتز قدرت رزمی خود را در سراسر جهان ثابت کرده است.»
بنا بر این گزارش، بخش عمدهای از قدرت عملیاتی که پنتاگون در اوایل سال جاری میلادی برای حمله به مادورو در کارائیب جمعآوری کرده بود، اندکی پس از آن منطقه را ترک کرد تا نیروی مورد نیاز آمریکا در جنگ متجاوزانه و غیرقانونی با همراهی رژیم صهیونیستی علیه ایران فراهم شود. اما به گفته نیروی دریایی آمریکا، کشتی تهاجمی آبی-خاکی «ایوو جیما» همچنان در منطقه باقی مانده است.