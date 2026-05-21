سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نحوه برخورد مقامات رژیم صهیونیستی با فعالان حامی مردم فلسطین گفت: اروپا باید از تجربه نازیسم عبرت بگیرد و از بی‌عملی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی دست بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در واکنش به برخورد وحشیانه مقامات رژیم صهیونیستی با فعالان حامی مردم فلسطین (کاروان کمک به غزه)، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: تصاویر وزیر تندوری رژیم اسرائیل در بندر اشدود که شخصا فعالان دست‌بندزدهٔ کاروان بشردوستانه «کمک به غزه» (که بسیاری از آنها شهروندان اروپایی هستند) را تحقیر می‌کند، عمیقاً تکان‌دهنده است. این تصاویر، خاطره‌های تلخ تاریخی را زنده می‌کند؛ زمانی که رژیم نازی، متعاقب بهره‌مندی طولانی‌مدت از مصونیت مطلق در برابر جنایاتش، خود را استثنایی، معاف از هرگونه پاسخگویی و فراتر از قانون دید.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با یادآوری واقعه تاریخی در اورپا نوشت: در دههٔ ۱۹۳۰، اروپا با این توهم دل خوش کرد که می‌تواند در برابر تحقیر نظام‌مند کرامت انسانی، نادیده‌گرفتن مستمر حقوق بین‌الملل و نقض اصول اخلاقی، سکوت کند و با این سکوت خود را از تبعات آن مصون نگاه دارد، بدون آنکه هرگز بهایی بپردازد. اما تاریخ، درسی بی‌رحمانه به آنها داد: عادی‌سازی قانونی‌شکنی و جنایت، هرگز به قربانیان نخستین محدود نمی‌ماند.

بقائی با تاکید بر اینکه امروز، خطر واقعی فراتر از رفتار‌های خاص فلان مقام رژیم اسرائیل است، تصریح کرد: مشکل عمیق‌تر در سکوت همدستانه، پذیرش و بی‌عملی نهادینه در برابر اشغال، آپارتاید و نسل‌کشی است؛ سکوت و بی‌عملی‌ای که موجب شده است سیاست‌ها و رفتار‌های مجرمانه رژیم اسرائیل، عادی‌سازی شده، ادامه پیدا کند و روزبه‌روز شدیدتر شود.

وی گفت: اگر غرب همچنان شکاف بین ارزش‌های ادعای‌اش و رفتار‌های عملی‌اش را عمیق‌تر کند، باید منتظر تکرار درس‌های بی‌رحمانهٔ تاریخ باشد: اعطای مصونیت بی‌پایان و سکوت در قبال قلدری و قانون‌شکنی، هرگز موجب تعدیل این رفتار‌ها نخواهد شد؛ بلکه جنایت را عادی‌سازی کرده و مرتکبانش را جسورتر می‌کند.

 

مصاحبه سخنگوی وزارت خارجه با روزنامه «فولیا د سائوپائولو» برزیل؛
بقائی: چرا ایران باید مواد خود را به کشور دیگری منتقل کند؟
بقائی: سفر احتمالی وزیر خارجه به نیویورک یک اقدام دیپلماتیک عادی است
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اتهام‌زنی بی‌اساس صدر اعظم آلمان علیه ایران
ناشناس
۲۰:۲۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا و متحدانش از سال ۲۰۰۱ تاکنون ۱۰۰ درصد فقط عامل اصلی جنگ ناامنی در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستند.
ناشناس
۱۹:۵۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اروپا جنایتکار از سال 2011 تاکنون به اسرائیل جنایتکار سلاح می دهد.
انگلیس جنایتکار از سال 2011 تاکنون به اسرائیل جنایتکار سلاح می دهد.
آلمان جنایتکار از سال 2011 تاکنون به اسرائیل جنایتکار سلاح می دهد.
استرالیا جنایتکار از سال 2011 تاکنون به اسرائیل جنایتکار سلاح می دهد.
ناشناس
۱۶:۱۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اروپایی‌ها داییه صهیونیست‌ها هستند همانطور که انگلیس مادر اسرائیل هست چه انتظاری از آنها داری ستمگری اروپایی‌ها کمتر از صهیون ها نیست
ناشناس
۱۶:۰۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
زمان آن رسیده کشورهای عربی و هم برخی کشورهای اسلامی همکاری خود را با اسرائیل جنایتکار قطع کنند
ناشناس
۱۶:۰۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
زمان آن رسیده کشورهای اروپایی جنایتکار همکاری خود را با اسرائیل جنایتکار قطع کنند.
زمان آن رسیده کشورهای عربی جنایتکار همکاری خود را با اسرائیل جنایتکار قطع کنند.
