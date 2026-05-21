مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان‌وبلوچستان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در نشست‌های مجمع نمایندگان و استاندار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر استان در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اله‌نظر شه‌بخش در نشست با هیأت اعزامی از تهران اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یکی از محورهای پیشنهادی برای جذب سرمایه‌گذاری، در جلسات مشترک مجمع نمایندگان استان و استاندار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد هاسب مطرح شده است.

وی افزود: در ادامه این پیگیری‌ها، موضوع در نشست امروز نیز بررسی و بر ضرورت فراهم‌سازی بسترهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه تأکید شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان‌وبلوچستان با اشاره به روند پیگیری این طرح‌ها گفت: با وجود برگزاری نشست‌های کارشناسی و انجام مکاتبات، همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه کافی نبوده و همین موضوع موجب کندی در پیشبرد کار شده است.

شه‌بخش ادامه داد: استاندار سیستان‌وبلوچستان نیز در جلسات مرتبط، بر تسریع در هماهنگی‌ها و مشارکت همه دستگاه‌ها برای فراهم‌سازی بستر اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر تأکید کرده است.

وی تصریح کرد: برای تسریع در روند پیگیری‌ها، مسئولیت هماهنگی این موضوع در سطح استان به‌صورت مشخص تعریف شده تا امور با تمرکز بیشتری دنبال شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در جنوب سیستان‌وبلوچستان گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد امکان اجرای طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر در این مناطق فراهم است.

شه‌بخش افزود: در ادامه پیگیری‌ها، نشست هماهنگی دیگری نیز در معاونت اقتصادی استانداری برگزار خواهد شد تا جمع‌بندی نهایی برای تسریع در اجرای این طرح‌ها انجام شود.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان وبلوچستان 

برچسب ها: انرژی تجدیدپذیر ، تعاون کار و رفاه اجتماعی
خبرهای مرتبط
گام بلند دولت برای تولید ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر
خسارت ۶ همتی گرما و خاموشی چاه‌های کشاورزی به کشاورزان خراسان جنوبی
بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر گامی مؤثر در کاهش آلاینده‌های هوا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مبارزه با ملخ مراکشی در کنارک؛ هزار هکتار سمپاشی شد
آخرین اخبار
مبارزه با ملخ مراکشی در کنارک؛ هزار هکتار سمپاشی شد
سیستان و بلوچستان سرشار از استعدادهای درخشان و ظرفیت‌های مغفول است
حمایت ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح‌های انرژی تجدیدپذیر در سیستان‌وبلوچستان