باشگاه خبرنگاران جوان - اله‌نظر شه‌بخش در نشست با هیأت اعزامی از تهران اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یکی از محورهای پیشنهادی برای جذب سرمایه‌گذاری، در جلسات مشترک مجمع نمایندگان استان و استاندار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد هاسب مطرح شده است.

وی افزود: در ادامه این پیگیری‌ها، موضوع در نشست امروز نیز بررسی و بر ضرورت فراهم‌سازی بسترهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه تأکید شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان‌وبلوچستان با اشاره به روند پیگیری این طرح‌ها گفت: با وجود برگزاری نشست‌های کارشناسی و انجام مکاتبات، همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه کافی نبوده و همین موضوع موجب کندی در پیشبرد کار شده است.

شه‌بخش ادامه داد: استاندار سیستان‌وبلوچستان نیز در جلسات مرتبط، بر تسریع در هماهنگی‌ها و مشارکت همه دستگاه‌ها برای فراهم‌سازی بستر اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر تأکید کرده است.

وی تصریح کرد: برای تسریع در روند پیگیری‌ها، مسئولیت هماهنگی این موضوع در سطح استان به‌صورت مشخص تعریف شده تا امور با تمرکز بیشتری دنبال شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در جنوب سیستان‌وبلوچستان گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد امکان اجرای طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر در این مناطق فراهم است.

شه‌بخش افزود: در ادامه پیگیری‌ها، نشست هماهنگی دیگری نیز در معاونت اقتصادی استانداری برگزار خواهد شد تا جمع‌بندی نهایی برای تسریع در اجرای این طرح‌ها انجام شود.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان وبلوچستان