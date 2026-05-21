معاون استاندار خوزستان گفت: بیشترین حجم صادرات از مبادی آبادان، خرمشهر و چذابه در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظمینسب الباجی، معاون اقتصادی استانداری خوزستان، صبح پنجشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، در نشست ادارات اقتصادی آبادان با حضور محمد حیدری، مدیرکل پیگیریهای ویژه رئیس جمهور، با اشاره به عملکرد بخش اقتصادی استان اظهار کرد: در خوزستان سه اتاق بازرگانی فعال داریم و فعالان اقتصادی و دستگاههای مرتبط در حوزه تأمین کالاهای اساسی در زمان جنگ تلاشهای گستردهای انجام دادند، بهگونهای که تاکنون هیچگونه کمبودی در این زمینه گزارش نشده است.
وی با بیان ضرورت تقویت ساختارهای مدیریتی افزود: در شلمچه مدیر واحد نداریم که باید این موضوع بهصورت جدی پیگیری شود و همچنین لازم است اختیارات بیشتری به فرمانداران تفویض گردد.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان با تأکید بر رویکرد نتیجهمحور در مدیریت اقتصادی تصریح کرد: هدف، خروجی کار است و این خروجی باید در راستای آسایش و رفاه مردم باشد. بیشترین حجم صادرات از مبادی آبادان، خرمشهر و چذابه در حال انجام است و باید شرایط بندری و زیرساختی برای توسعه تجارت در این مناطق تسریع و تقویت شود.
کاظم نسب الباجی با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی منطقه گفت: لایروبی اروندرود و تشکیل دبیرخانه ویژه از خواستههای جدی اهالی اقتصاد است که با توجه به جمعیت ۶ میلیون نفری خوزستان، میتواند نقش مهمی در بهبود ترددهای دریایی و توسعه تجارت منطقه داشته باشد.
محمد حیدری، مدیرکل پیگیریهای ویژه رئیس جمهور، در این نشست با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مناطق مرزی اظهار کرد: آبادان و خرمشهر از مهمترین کانونهای اقتصادی جنوب غرب کشور هستند که نقش محوری در توسعه تجارت منطقهای ایفا میکنند.
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی بنادر و زیرساختهای حملونقل دریایی در این مناطق افزود: بنادر این منطقه از ظرفیت بینالمللی برخوردارند و باید با نگاه توسعهمحور، روند تجارت و مبادلات اقتصادی در آنها تسریع شود.
حیدری با اشاره به موقعیت ویژه آبادان در حوزه حملونقل هوایی و دریایی تصریح کرد: وجود فرودگاه بینالمللی و بنادر فعال در آبادان و خرمشهر، این دو شهرستان را به یکی از محورهای اصلی تجارت در جنوب غرب کشور تبدیل کرده است.
مدیرکل پیگیریهای ویژه رئیس جمهور ادامه داد: مجوزهای مربوط به توسعه سفرهای دریایی و خروج لنجها در حال پیگیری است و در این مسیر باید از ظرفیتهای کشور عراق بهویژه استان بصره برای گسترش مبادلات تجاری بهرهبرداری شود.
وی با اشاره به نقش سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این سازمان یک نهاد تجاری مهم است و انتظار میرود در مسیر توسعه تجارت منطقهای نقش فعالتر و مؤثرتری داشته باشد.
منبع: استانداری خوزستان