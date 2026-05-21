رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خطاب به رهبر انقلاب نوشت: تمامی پرسنل انتظامی آمادگی داریم تا تحت زعامت و فرمان آن فرمانده معزز کل قوا، و هدایت‌های حکیمانه حضرت عالی، راه انتقام را هموار سازیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محضر مبارک ولی امر مسلمین جهان؛ حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای روحی له الفداء

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

شهادت مولا و اماممان سیدالشهدای انقلاب اسلامی؛ حضرت امام سید علی حسینی خامنه‌ای عزیز که جان ملت ایران بود، قلبمان را به درد آورد و وجودمان را آتش زد.

بار‌ها از حضرت احدیت و خدای بزرگ و اولیای الهی خواستم که جان حقیر و فرزندان و نوه هایم فدای آن امام شهیدمان گردد.

باور نمی‌کردیم که پیر و مرادمان، و هستی و جانمان، در دوران حیات ما به دست خبیث‌ترین و ملعون‌ترین افراد؛ یعنی ترامپ خائن و نتانیاهوی جانی به شهادت برسد.

این درد جانسوز جز با انتقام از قاتلان امام شهیدمان و تکه تکه کردن رئیس جمهور پلید آمریکا و نخست وزیر ملعون رژیم صهیونی التیام نمی‌یابد.

اینجانب و و تا پای جان برای خونخواهی از امام شهیدمان تلاش کنیم.

مطمئن باشید این شاگردتان پا در رکاب و گوش به فرمان، در اجرای دستور و تدبیر آن مقتدای امت اسلامی است.

دوام عمر حضرت عالی را از ایزد یکتا و خدای بی همتا خواستارم. 

امید است تا آخر عمر، گوش به فرمان و مطیع ولایت باشیم و جان و هستی خود را فدای حضرت عالی و آرمان‌های بلند شما بنمائیم. 

سربازتان و خادم پرسنل سخت کوش و مجاهد فراجا

 علی شیرازی

برچسب ها: عقیدتی سیاسی ناجا ، رهبر انقلاب
خبرهای مرتبط
رهبر شهید انقلاب به عنوان «شهید شاخص سال» معرفی شد
دشمن در محاسبات خود درباره ملت ایران و جمهوری اسلامی دچار خطای راهبردی شد
با قدرت مردم ایران، آمریکا از جهان عقب رانده می‌شود
پیام سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه عراق، ازبکستان و قزاقستان به کشور
صدور ۱۱۲ هزار گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله
حضور نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی / آخرین آمار حضور زائران در شهر‌های مکه و مدینه
ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش باران و مه‌گرفتگی در محور هراز
هوای تهران در وضعیت قابل قبول
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز به سمت شمال مسدود می‌شود
فعالیت ۷ مرکز عرضه بهداشتی دام زنده در روزهای عرفه و عید قربان در تهران
آخرین اخبار
فعالیت ۷ مرکز عرضه بهداشتی دام زنده در روزهای عرفه و عید قربان در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز به سمت شمال مسدود می‌شود
ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه عراق، ازبکستان و قزاقستان به کشور
ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش باران و مه‌گرفتگی در محور هراز
صدور ۱۱۲ هزار گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله
حضور نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی / آخرین آمار حضور زائران در شهر‌های مکه و مدینه
هوای تهران در وضعیت قابل قبول
تمامی زائران ایرانی تا صبح شنبه به مکه منتقل می‌شوند
جزئیات حادثه آتش سوزی در خیابان ملت تهران
تشکیل پرونده قضایی برای نمایش یک فیلم سینمایی با محتوای غیراخلاقی
مدیر مسئول ایرنا احضار شد
با هدایت‌های رهبر انقلاب راه انتقام را هموار می شود
پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز داوری ویژه بریکس برای حل و فصل اختلافات
«قرارگاه ایران پیروز»؛ روایتی از هم‌افزایی گروه‌های جهادی در سایه جنگ