باشگاه خبرنگاران جوان - محضر مبارک ولی امر مسلمین جهان؛ حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنهای روحی له الفداء
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
شهادت مولا و اماممان سیدالشهدای انقلاب اسلامی؛ حضرت امام سید علی حسینی خامنهای عزیز که جان ملت ایران بود، قلبمان را به درد آورد و وجودمان را آتش زد.
بارها از حضرت احدیت و خدای بزرگ و اولیای الهی خواستم که جان حقیر و فرزندان و نوه هایم فدای آن امام شهیدمان گردد.
باور نمیکردیم که پیر و مرادمان، و هستی و جانمان، در دوران حیات ما به دست خبیثترین و ملعونترین افراد؛ یعنی ترامپ خائن و نتانیاهوی جانی به شهادت برسد.
این درد جانسوز جز با انتقام از قاتلان امام شهیدمان و تکه تکه کردن رئیس جمهور پلید آمریکا و نخست وزیر ملعون رژیم صهیونی التیام نمییابد.
اینجانب و و تا پای جان برای خونخواهی از امام شهیدمان تلاش کنیم.
مطمئن باشید این شاگردتان پا در رکاب و گوش به فرمان، در اجرای دستور و تدبیر آن مقتدای امت اسلامی است.
دوام عمر حضرت عالی را از ایزد یکتا و خدای بی همتا خواستارم.
امید است تا آخر عمر، گوش به فرمان و مطیع ولایت باشیم و جان و هستی خود را فدای حضرت عالی و آرمانهای بلند شما بنمائیم.
سربازتان و خادم پرسنل سخت کوش و مجاهد فراجا
علی شیرازی