رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از عملکرد مقتدرانه نیرو‌های مسلح بویژه ارتش در مقابله با تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر حمایت همه‌جانبه دولت از تقویت توان دفاعی و ارتقای آمادگی رزمی نیرو‌های مسلح تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور در دیدار با امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و عملکرد مقتدرانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه ارتش پرافتخار در مقابله با تجاوزات و تهاجمات آمریکا و رژیم صهیونیستی، از پاسخ‌های قاطع، هوشمندانه و بازدارنده نیرو‌های مسلح به اقدامات خصمانه دشمنان تقدیر کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران را در تأمین امنیت ملی، حراست از تمامیت ارضی کشور و ارتقای بازدارندگی دفاعی، نقشی تعیین‌کننده و راهبردی توصیف کرد و اظهار داشت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه ارتش مؤمن، مردمی و انقلابی، در جریان تحولات و تهدیدات اخیر با آمادگی عملیاتی بالا، اشراف اطلاعاتی، انسجام فرماندهی و توان رزمی مؤثر، اقتدار دفاعی کشور را به نمایش گذاشتند و اجازه ندادند دشمنان به اهداف شوم خود علیه ملت ایران دست یابند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت مستمر بنیه دفاعی و ارتقای آمادگی رزمی نیرو‌های مسلح، تأکید کرد: دولت با تمام ظرفیت در کنار نیرو‌های مسلح قرار دارد و از برنامه‌های راهبردی ارتقای توان دفاعی، پشتیبانی لجستیکی، نوسازی تجهیزات، تقویت زیرساخت‌های عملیاتی و افزایش توان بازدارندگی کشور حمایت خواهد کرد.

پزشکیان همچنین با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح در شرایط حساس منطقه‌ای افزود: امروز انسجام ملی، آمادگی دفاعی و حفظ اقتدار نیرو‌های مسلح، مهم‌ترین پشتوانه امنیت، ثبات و آرامش کشور در برابر تهدیدات و جنگ ترکیبی دشمنان است.

امیر سرلشکر حاتمی: ارتش به هرگونه اقدام ماجراجویانه، پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده خواهد داد

در این دیدار، امیر سرلشکر حاتمی نیز گزارشی از آخرین وضعیت عملیاتی، اقدامات دفاعی و مأموریت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تجاوزات و تحرکات خصمانه دشمنان ارائه کرد و با تشریح بخشی از عملیات‌ها و پاسخ‌های انجام‌شده علیه متجاوزان، بر آمادگی کامل یگان‌های مختلف ارتش در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین روند بازآماد، بازیابی و ارتقای توان رزمی یگان‌ها در دوره آتش‌بس را تشریح و تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجربیات میدانی، تقویت آمادگی عملیاتی، ارتقای هماهنگی میان نیرو‌ها و به‌روزرسانی ظرفیت‌های رزمی و پشتیبانی، آمادگی کامل دارد تا در برابر هرگونه تهدید، تجاوز یا اقدام ماجراجویانه علیه کشور، پاسخی قاطع، پشیمان‌کننده و درخور اقتدار جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.

امیر سرلشکر حاتمی با تأکید بر روحیه جهادی، انقلابی و فداکارانه کارکنان ارتش خاطرنشان کرد: نیرو‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران با همه توان، آمادگی جانفشانی و فداکاری در مسیر دفاع از امنیت، استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور و صیانت از ملت بزرگ ایران را دارند و در انجام مأموریت‌های خود لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنتی که شما راحت قطع کردین و عین خیالتونم نیست منبع درآمد هزاران نفر بوده!!! الان دارن کلیه میفروشن برای زندگی!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ظاهرا خیلی به دنبال موقعیت بودین که بتونین اینترنت کامل قطع کنید برای همیشه!!!! بلاخره الگوی شما کره شمالیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
قاچاقچیان سوخت در بندرعباس رو جمع و جور کنین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
یه سری به بازار بزنی بد نیست!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل را وصل کنید هرچه سریعتر🤬
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما فریب دشمن را نخور. سازش نکن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل باید سریع وصل بشه بسه نابود کردن زندگی مردم👊
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
دنیا بدون اسرائیل و امریکا چه جای بهتری میشد. حیف باشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنتو وصل کنید🤬🤬🤬
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
فکری به حال بازنشسته های تامین اجتماعی بکنید که با حقوق ۱۴ تومن صورتشونو با سیلی سرخ میکنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت را وصل کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل را وصل کنید
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۷:۰۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
مشکلات مردم رو حل کنید از قیمت ها خبر دارید؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
جناب ریس دولت شما ی فکری به حال ملت شکم گرسنه کنید هر روز افزایش قیمت دارید توی عمرم اشتباه بدتر از این نکردم به شما رای دادم
