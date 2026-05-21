استاندار خوزستان، از صدور مجوز نهایی برای عملیاتی شدن مجدد فرودگاه بین‌المللی اهواز و آغاز پرواز‌ها به مقاصد مختلف از هفته آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمدرضا موالی‌زاده زاده اظهار داشت: در پی پیگیری‌های مستمر و رایزنی‌های فشرده با وزرای راه و شهرسازی و کشور، معاونت امنیتی وزارت کشور، رئیس سازمان پدافند غیرعامل و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، تمامی هماهنگی‌های لازم برای برقراری مجدد پرواز‌ها انجام و مجوز‌های قانونی صادر شد.

موالی‌زاده با اشاره به آماده سازی و بازگشایی این فرودگاه افزود: نخستین پرواز در روز‌های آتی و همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر قهرمان از باند فرودگاه اهواز به پرواز خواهد درآمد تا این مجموعه در کنار فرودگاه آبادان، بار دیگر نبض تردد هوایی استان را در دست بگیرد.

استاندار خوزستان که اخیراً بازدیدی میدانی از روند بازسازی فرودگاه داشت، تصریح کرد: با همت جهادی مدیریت فرودگاه‌های استان و تیم‌های فنی، تمامی آسیب‌های ناشی از حملات هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به سرعت بازسازی، تعمیر و ایمن‌سازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرودگاه اهواز در آمادگی کامل به‌سر می‌برد و از هفته آینده شهروندان عزیز شاهد عادی‌سازی و عملیاتی شدن کامل پرواز‌ها از مبدأ و به مقصد اهواز خواهند بود.

منبع: استانداری خوزستان 

برچسب ها: فرودگاه ، خوزستان
خبرهای مرتبط
خوزستان‌/
پروازهای اهواز انجام شد
خوزستان/
مجوز پرواز مابین عراق و ایران از آبادان صادر شد
خوزستان/
فرودگاه بین‌المللی آبادان به نام آیت‌الله جمی نامگذاری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش دمای هوا در خوزستان؛ رامهرمز رکورد دار گرمای هوا
فعالیت ۲۴ ساعته گمرک شلمچه از امروز آغاز شد
آخرین اخبار
فعالیت ۲۴ ساعته گمرک شلمچه از امروز آغاز شد
افزایش دمای هوا در خوزستان؛ رامهرمز رکورد دار گرمای هوا
نگهداری بنزین در منزل موجب مرگ ۲ کودک در شوش شد
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در ایذه؛ شروعی پرقدرت برای فتح قله‌های آسیا و جهان
پرواز‌های فرودگاه اهواز از هفته آینده از سر گرفته می‌شود
بیشترین حجم صادرات کشور از مبادی آبادان، خرمشهر و چذابه انجام می‌شود
کشف ۱۲۵ تن کود شیمیایی احتکار شده در کرخه با ورود دستگاه قضایی
امتحانات پایان ترم دانشگاه چمران اهواز مجازی شد
کشت گیاهان ممنوعه در خوزستان؛ مجازات در انتظار متخلفان
شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت در ایذه شناسایی شد
تابستان بحرانی در راه است/ صرفه‌جویی؛ تنها راه مقابله با تنش آبی
بازسازی موزه منطقه‌ای خوزستان؛ از کلنگ‌زنی ۲۵ ساله تا امید به افتتاح در سال آینده!