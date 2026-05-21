باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا موالیزاده زاده اظهار داشت: در پی پیگیریهای مستمر و رایزنیهای فشرده با وزرای راه و شهرسازی و کشور، معاونت امنیتی وزارت کشور، رئیس سازمان پدافند غیرعامل و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، تمامی هماهنگیهای لازم برای برقراری مجدد پروازها انجام و مجوزهای قانونی صادر شد.
موالیزاده با اشاره به آماده سازی و بازگشایی این فرودگاه افزود: نخستین پرواز در روزهای آتی و همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر قهرمان از باند فرودگاه اهواز به پرواز خواهد درآمد تا این مجموعه در کنار فرودگاه آبادان، بار دیگر نبض تردد هوایی استان را در دست بگیرد.
استاندار خوزستان که اخیراً بازدیدی میدانی از روند بازسازی فرودگاه داشت، تصریح کرد: با همت جهادی مدیریت فرودگاههای استان و تیمهای فنی، تمامی آسیبهای ناشی از حملات هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به سرعت بازسازی، تعمیر و ایمنسازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرودگاه اهواز در آمادگی کامل بهسر میبرد و از هفته آینده شهروندان عزیز شاهد عادیسازی و عملیاتی شدن کامل پروازها از مبدأ و به مقصد اهواز خواهند بود.
منبع: استانداری خوزستان