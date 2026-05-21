عربستان به دلیل کسری بودجه، قرارداد‌های جدید با مشاوران غربی را تعلیق و پرداخت برخی صورت‌حساب‌ها را مشروط به مجوز ویژه دارایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی «فایننشال تایمز» گزارش داد که عربستان در راستای تلاش‌های خود برای مهار کسری بودجه فزاینده و تشدید نظارت بر هزینه‌های دولتی، اعطای قرارداد‌های جدید به شرکت‌های مشاوره غربی را متوقف کرده و پرداخت برخی از مطالبات را به تاخیر انداخته است.

این اقدامات شامل چه مواردی بوده است؟

این روزنامه به نقل از مدیران اجرایی شرکت‌های مشاوره‌ای نوشت که این تصمیم در پی وقوع جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران و به دنبال آن، شکل‌گیری نگرانی‌ها درباره درآمد‌های نفتی عربستان و فشار‌های مالی بر بودجه عمومی اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش، اقدامات مذکور شامل تعلیق تاییدیه قرارداد‌های جدید، مگر در صورت دریافت مجوز‌های ویژه از وزارت دارایی، و همچنین تاخیر در پرداخت برخی صورت‌حساب‌ها به پس از پایان سه ماهه دوم سال جاری بوده است.

مقامات اشاره کردند که ریاض از شرایط کنونی برای بازنگری و اولویت‌بندی هزینه‌های مربوط به پروژه‌های «چشم‌انداز ۲۰۳۰» به ریاست محمد بن سلمان، استفاده می‌کند؛ این اقدام در سایه افزایش هزینه‌های پروژه‌های غول‌پیکر و گسترش کسری بودجه صورت می‌گیرد.

در ادامه این گزارش آمده است که عربستان از دو سال گذشته روند کاهش حجم یا تاخیر در اجرای تعدادی از پروژه‌های بزرگ خود، از جمله بخش‌هایی از پروژه «نئوم» را آغاز کرده بود. این کشور همچنین در حال بازنگری در هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی برای میزبانی «اکسپو ۲۰۳۰» و جام جهانی ۲۰۳۴ است.

این گزارش خاطرنشان کرد که کسری بودجه عربستان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ به ۱۲۵.۷ میلیارد ریال عربستان رسیده که از سال ۲۰۱۸ تاکنون بالاترین میزان است و این رقم با افزایش ۲۶ درصدی هزینه‌های دفاعی هم‌زمان شده است.

تکذیب تاخیر گسترده در پرداخت‌ها 

در مقابل، وزارت دارایی عربستان وجود هرگونه تاخیر گسترده در پرداخت‌ها را تکذیب و ادعا کرد که ۹۹.۵ درصد از صورت‌حساب‌ها در چارچوب زمانی قرارداد‌ها پرداخت شده است.

این وزارتخانه همچنین مدعی شد که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خدمات مشاوره‌ای، مشمول معیار‌هایی است که همسو بودن آنها با اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را تضمین می‌کند.

منبع: المیادین

برچسب ها: کسری بودجه ، عربستان سعودی ، جنگ با ایران
خبرهای مرتبط
استقرار جنگنده‌ها و پهپاد‌های پاکستان در عربستان
عراق حملات اخیر پهپادی به عربستان را محکوم كرد
رایزنی مصر، عربستان و قطر برای مهار تنش در منطقه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
آخرین اخبار
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند
مخالفت ترامپ با عوارض در تنگه هرمز و تکرار ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران
افزایش احتمال سقوط نتانیاهو؛ چرا نمایندگان به انحلال کنست رای دادند؟