باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی «فایننشال تایمز» گزارش داد که عربستان در راستای تلاشهای خود برای مهار کسری بودجه فزاینده و تشدید نظارت بر هزینههای دولتی، اعطای قراردادهای جدید به شرکتهای مشاوره غربی را متوقف کرده و پرداخت برخی از مطالبات را به تاخیر انداخته است.
این روزنامه به نقل از مدیران اجرایی شرکتهای مشاورهای نوشت که این تصمیم در پی وقوع جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران و به دنبال آن، شکلگیری نگرانیها درباره درآمدهای نفتی عربستان و فشارهای مالی بر بودجه عمومی اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، اقدامات مذکور شامل تعلیق تاییدیه قراردادهای جدید، مگر در صورت دریافت مجوزهای ویژه از وزارت دارایی، و همچنین تاخیر در پرداخت برخی صورتحسابها به پس از پایان سه ماهه دوم سال جاری بوده است.
مقامات اشاره کردند که ریاض از شرایط کنونی برای بازنگری و اولویتبندی هزینههای مربوط به پروژههای «چشمانداز ۲۰۳۰» به ریاست محمد بن سلمان، استفاده میکند؛ این اقدام در سایه افزایش هزینههای پروژههای غولپیکر و گسترش کسری بودجه صورت میگیرد.
در ادامه این گزارش آمده است که عربستان از دو سال گذشته روند کاهش حجم یا تاخیر در اجرای تعدادی از پروژههای بزرگ خود، از جمله بخشهایی از پروژه «نئوم» را آغاز کرده بود. این کشور همچنین در حال بازنگری در هزینههای مربوط به آمادهسازی برای میزبانی «اکسپو ۲۰۳۰» و جام جهانی ۲۰۳۴ است.
این گزارش خاطرنشان کرد که کسری بودجه عربستان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ به ۱۲۵.۷ میلیارد ریال عربستان رسیده که از سال ۲۰۱۸ تاکنون بالاترین میزان است و این رقم با افزایش ۲۶ درصدی هزینههای دفاعی همزمان شده است.
در مقابل، وزارت دارایی عربستان وجود هرگونه تاخیر گسترده در پرداختها را تکذیب و ادعا کرد که ۹۹.۵ درصد از صورتحسابها در چارچوب زمانی قراردادها پرداخت شده است.
این وزارتخانه همچنین مدعی شد که سرمایهگذاریها در بخش خدمات مشاورهای، مشمول معیارهایی است که همسو بودن آنها با اهداف «چشمانداز ۲۰۳۰» را تضمین میکند.
منبع: المیادین