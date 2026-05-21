 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایحان غربی از انجام ۵۰۰ کیلومتر خط کشی در ورودی ها و محورهای شریانی استان از ابتدای سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مهرانگیز آبروشن - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۰ام اردیبهشت ماه ۵۰۰ کیلومتر خط کشی در محورهای مواصلاتی شهرستانهای ارومیه، خوی، سلماس، ماکو و مهاباد انجام شده است.

وی افزود : برای انجام این خط کشی ها ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

شکری یادآور شد: افزایش ایمنی در محورهای پرتردد، بهبود ایمنی در شرایط نامساعد و شب ، کاهش سوانح رانندگی، هدایت صحیح وسایل نقلیه، افزایش ایمنی تردد و افزایش دید رانندگان از مزایای خط کشی جادهاست.