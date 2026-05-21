 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایحان غربی از انجام ۵۰۰ کیلومتر خط کشی در ورودی ها و محورهای شریانی استان از ابتدای سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مهرانگیز آبروشن - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۰ام اردیبهشت ماه ۵۰۰ کیلومتر خط کشی در محورهای مواصلاتی شهرستانهای ارومیه، خوی، سلماس، ماکو و مهاباد انجام شده است.

 وی افزود : برای انجام این خط کشی ها ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

شکری یادآور شد: افزایش ایمنی در محورهای پرتردد، بهبود ایمنی در شرایط نامساعد و شب ، کاهش سوانح رانندگی، هدایت صحیح وسایل نقلیه، افزایش ایمنی تردد و افزایش دید رانندگان از مزایای خط کشی جادهاست.

برچسب ها: خط کشی جاده ها ، راهداری و حمل نقل
خبرهای مرتبط
۱۹۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان خط کشی شد
خط کشی بیش از ۴۰۰ کیلومتر از راه‌های مواصلاتی در خراسان شمالی
اجرای خط کشی ۵۵۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی سیستان و بلوچستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
 بهره مندی بیش از ۳۰هزار بهره بردار کشاورزی آذربایجان غربی از آموزش‌های ترویجی طرح پایداری تولید در دیمزارها
کشف ۴۰۰ کیلوگرم ماهی صید شده غیرمجاز در خوی
تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق شمالی اذربایجان غربی از امروز
حرکت خانه‌به‌خانه تیم‌های بهداشتی سلماس در روستای مرزی حاجی جفان
خط کشی۵۰۰ کیلومتر از طول مسیر ورودی ها و محورهای شریانی آذربایجان غربی
آخرین اخبار
خط کشی۵۰۰ کیلومتر از طول مسیر ورودی ها و محورهای شریانی آذربایجان غربی
حرکت خانه‌به‌خانه تیم‌های بهداشتی سلماس در روستای مرزی حاجی جفان
تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق شمالی اذربایجان غربی از امروز
 بهره مندی بیش از ۳۰هزار بهره بردار کشاورزی آذربایجان غربی از آموزش‌های ترویجی طرح پایداری تولید در دیمزارها
کشف ۴۰۰ کیلوگرم ماهی صید شده غیرمجاز در خوی
تحویل ۱۷۹قطعه زمین از سوی بنیاد مسکن به متقاضیان جوانی جمعیت آذربایجان غربی