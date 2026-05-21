باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی - حامد محقق، مدیر علمی فرهنگی باغ کتاب تهران، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون برگزاری رویداد «اردیبهشت کتاب» همزمان با روزهای کتابخوانی گفت: این رویداد از ۲۳ اردیبهشت تا ۳ خرداد در باغ کتاب تهران برگزار میشود. در این رویداد افزون بر ۲۵ تا ۳۰ نشست ادبی شامل رونمایی کتاب، شبهای شعر، عصرهای شعر و گفتوگو با نویسندگان، حدود ۲۰ برنامه با موضوعات شهری (با نگاهی به تحولات اخیر تهران، جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه) و ۱۰ نشست درباره موضوعات روز مورد توجه مردم تدارک دیده شده است. همچنین ۵۰ جلسه نقد، رونمایی و گفتگوی ناشران با نویسندگان، تصویرگران و مترجمان برگزار میشود.
مدیر فرهنگی باغ کتاب با اشاره به پخش ۱۲ فیلم اقتباسی و فیلمهایی درباره زندگی نویسندگان (با همکاری مجله میدان آزادی) از ساعت بعدازظهر تا ۱۰ شب، افزود: در این برنامهها اساتیدی مانند استاد هادی مقدم دوست به نقد فیلمها میپردازند و برخی از عوامل فیلمهای ایرانی نیز حضور دارند.
وی با اشاره به برنامههای متنوع برای کودکان و نوجوانان و ضبط برنامه توسط شبکه پویا در باغ کتاب، درباره استقبال مخاطبان گفت: با وجود صبح روز کاری، در بخشی از کتابفروشیها با ازدحام جمعیت مواجه بودیم و مخاطبان مشتاق دیدار با نویسندگان و ناشران هستند.
محقق مهمترین جذابیت رویداد را وجود ۱۸۰ هزار عنوان کتاب در مجموعه باغ کتاب دانست و از برگزاری کارگاه تصویرگری با همکاری کتابآرا و کارستان بهارستان در روزهای دوم، سوم و چهارم خرداد خبر داد و تأکید کرد: فیلمهای اقتباسی و این مجموعه عظیم کتاب، پرمخاطبترین بخشهای رویداد اردی بهشت کتاب هستند.