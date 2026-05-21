استاندار آذربایجان شرقی گفت:شهادت شهید آیت الله آل هاشم و شهید مالک رحمتی ضایعه‌ای بزرگ برای استان بود و امید می‌رود مدیران و مسئولان روحیه مردمی و خدمتگزاری این شهیدان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام سرمست در مراسم سالگرد شهادت شهید مالک رحمتی در مراغه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت اظهار کرد: شهادت شهید مالک رحمتی و شهید آیت الله آل هاشم برای آذربایجان شرقی ضایعه‌ای بزرگ و اندوه بار بود.
 
وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی این دو شهید افزود: شهید آیت الله آل هاشم امام جمعه‌ای محبوب، مردمی و در کنار مردم بود و شهید دکتر مالک رحمتی نیز استانداری مردمی، پرتلاش و خدمتگزار بود که همواره در مسیر خدمت به مردم گام بر می‌داشت.
 
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: منش اخلاقی، مردمداری و روحیه خدمتگزاری این شهیدان سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام مدیریتی کشور است و باید به عنوان الگویی برای مسئولان و مدیران مورد توجه قرار گیرد.
 
سرمست تاکید کرد: امیدواریم تمامی مدیران و مسئولان، روحیه خدمت خالصانه، تواضع و مردمداری که در وجود این شهیدان متجلی بود را سرلوحه زندگی و مسئولیت خود قرار دهند.

منبع:استانداری آذربایجان شرقی

