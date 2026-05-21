باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - دکتر رمضان نژاد رئیس واحد فراهم‌آوری عضو و نسوج پیوندی دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد همزمان با روز ملی اهدای عضو اعلام کرد: چهارمحال و بختیاری*به‌عنوان یکی از فعالان برجسته در زمینه اهدای عضو، امسال موفق شد عنوان برتر کشوری را کسب کند و بهترین و برترین واحد عضو و نسوج پیوندی کشور مورد تشویق قرار گیرد.

به گفته وی، از سال ۱۳۸۳ تاکنون ۳۰۹ مورد اهدای عضو در این مجموعه به ثبت رسیده است. همچنین در حوزه پیوند، این واحد در پیوند کلیه و کبد خودکفا شده و عملکرد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: تاکنون ۵۷ مورد پیوند کلیه و نیز ۲۸ مورد پیوند کبد انجام شده که نشان‌دهنده روند رو به رشد خدمات پیوندی در این مرکز است.

رئیس واحد فراهم‌آوری عضو و نسوج پیوندی دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد همچنین با اشاره به وضعیت بیماران نیازمند پیوند گفت: در حال حاضر در این استان بیش از ۱۰۰ نفر در لیست انتظار پیوند کلیه و ۶۴ نفر در لیست انتظار پیوند کبد قرار دارند.

وی با بیان اینکه شرایط بحرانی، جنگ و کاهش رضایت خانواده‌ها از عوامل مؤثر در از بین رفتن اعضای قابل پیوند هستند، تصریح کرد: سالانه حدود ۷۰ هزار عضو پیوندی به دلیل عدم رضایت از بین می‌رود و متأسفانه روزانه ۱۰ تا ۲۰ نفر از بیماران در لیست انتظار جان خود را از دست می‌دهند.

این مقام مسئول بر ضرورت فرهنگ‌سازی گسترده در زمینه اهدای عضو تأکید کرد و افزود: افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ رضایت به اهدای عضو می‌تواند جان بسیاری از بیماران نیازمند را نجات دهد.