باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که آغاز فصل تابستان، با اوج تقاضای سوخت همراه خواهد بود و به دلیل فقدان صادرات جدید از آسیای غربی و کاهش ذخایر، بازار نفت در اوایل و اواسط تابستان به سمت «سطح قرمز» سوق داده می‌شود.

فاتح بیرول در سخنرانی خود در نشست «چتم هاوس» لندن گفت: ما در ابتدا مازاد نفت داشتیم و همین سبب شد در اوایل جنگ، شوک انرژی کاهش پیدا کند، اما اکنون ذخایر در حال کاهش است.

آژانس بین‌المللی انرژی اواخر اسفند ماه ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی خود را برای آرام‌کردن بازارها، آزاد کرد.

بیرول گفت که این بزرگ‌ترین آزادسازی سوخت در نوع خود در تاریخ بوده و اکنون عرضه با نرخ حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه در روز جریان دارد.

منبع: رویترز