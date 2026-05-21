باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به رزمایش هسته‌ای مشترک روسیه و بلاروس اظهار داشت که این رزمایش «مانند هر رزمایش دیگری، حاوی یک پیام است.»

او در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره اینکه آیا این رزمایش پیامی برای اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) دارد یا خیر، گفت: «هر رزمایشی بخشی از ساختار نظامی است و پیام مشخصی را به همراه دارد.»

وزارت دفاع روسیه امروز تصاویری از رزمایش نیرو‌های هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس منتشر کرد که از هجدهم ماه جاری میلادی آغاز شده است. این رزمایش شامل تمرین خدمه جنگنده‌های «میگ-۳۱» برای هدف قرار دادن مواضع دشمن فرضی با موشک‌های «کینژال» مجهز به کلاهک‌های هسته‌ای بود.

همچنین روز گذشته تصاویری از اجرای تمرینات آماده‌سازی خدمه رزمی برای تحویل گرفتن تسلیحات ویژه سامانه «الکساندر-ام» و تجهیز جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های استراتژیک به نمایش درآمد.

وزارت دفاع روسیه اشاره کرد که در این رزمایش بیش از ۶۴ هزار پرسنل نظامی، افزون بر ۷،۸۰۰ ماشین‌آلات نظامی از جمله بیش از ۲۰۰ سکوی پرتاب موشک، بیش از ۱۴۰ هواپیما، ۷۳ کشتی و ۱۳ زیردریایی (که ۸ فروند آنها استراتژیک هستند) مشارکت داشته‌اند.

منبع: آر تی