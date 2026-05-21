رییس پلیس راه استان قزوین از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای شدید در آزادراه قزوین - زنجان خبر داد و گفت: بر اثر بارش باران۷۰ خودرو در کیلومتر ۱۴ این آزادراه با یکدیگر برخورد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ حسین تقی‌خانی رییس پلیس راه استان قزوین گفت: ساعت ۱۶ امروز در پی بارش باران در محور‌های مواصلاتی استان، به‌ویژه آزادراه‌های قزوین، یک مورد تصادف زنجیره‌ای شدید در آزادراه قزوین- زنجان رخ داد.

وی افزود: این حادثه در کیلومتر ۱۴ آزادراه قزوین - زنجان و در باند جنوبی اتفاق افتاد که طبق بررسی‌های اولیه، علت آن عدم رعایت فاصله طولی مناسب و بی‌توجهی به سرعت ایمن در شرایط بارندگی بوده است.

رییس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در این سانحه، ۷۰ دستگاه خودرو به صورت مجزا و جدا جدا با یکدیگر برخورد کردند که در پی آن، ترافیکی سنگین به طول حدود چهار تا ۵ کیلومتر در آزادراه ایجاد شد.

سرهنگ تقی‌خانی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، تاکنون مصدومیت پنج شهروند در این حادثه ثبت شده و نیرو‌های امدادی و پلیس راه در محل حضور دارند.

وی با هشدار به رانندگان تاکید کرد: در شرایط بارندگی، رعایت سرعت ایمن، حفظ فاصله طولی و پرهیز از رانندگی شتاب‌زده، مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع حوادث زنجیره‌ای در آزادراه‌ها است.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، بارش باران
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا به صافکاری با انصاف داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدایش آسفالت داغون این میسر ادم روانی میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
به نفع تعمیرگاهها و ماشینهای حمل ماشین و البته خزانه داری تمام شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
زندگی در شرایط سخت.. اعصاب ها داغون...فکر خیال 😓😓😓
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
احسنتتتتتر به اداره راه و شهرسازی و مدیرعامل ایران خودرو و سایپا
