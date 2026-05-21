باشگاه خبرنگاران جوان، مینا عظیمی - خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که قیمت نفت در طول جلسه معاملاتی به حدود ۱۰۷ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

این افزایش قیمت در پی انتشاری گزارشی صورت گرفت که نشان می‌دهد حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب ایران دستورالعملی مبنی بر نگه‌داشتن اورانیوم غنی‌شده در داخل کشور صادر کرده است. رویترز نیز در این راستا گزارش داد که این دستور درپی درامان نگه داشتن ایران از حملات آتی رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا داده شده است.

سود سهام آمریکا نیز کاهش یافت، در حالی که بازده نفت و اوراق قرضه افزایش یافت، زیرا معامله‌گران منتظر بودند ببینند آیا امید‌ها برای توافق صلح ایران و آمریکا به پیشرفت ملموسی تبدیل خواهد شد یا خیر.

منبع: الجزیره