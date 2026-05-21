باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با سفر استاندار کرمانشاه به شهرستان کنگاور، پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهر گودین روز پنج‌شنبه با اعتباری افزون بر ۶۴۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید؛ طرح‌هایی که به گفته شهردار گودین، در راستای ارتقای زیرساخت‌های شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان اجرا شده است.

شهردار گودین در آیین افتتاح این طرح‌ها با تشریح اهم اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: احداث بلوار ورودی شهر، روشنایی معابر، آسفالت و زیرسازی معابر، توسعه فضای سبز، نوسازی میدان ورودی شهر، توسعه ضلع غربی بوستان کوهستان، احداث خیابان جدید، تعریف و اجرای ۶ دهنه پل، تکمیل ساختمان آتش‌نشانی، خرید مبلمان شهری و وسایل بازی، خرید ماشین‌آلات حمل زباله شامل یک کامیون نیمه‌سنگین و یک دستگاه کمپرسی، از جمله پروژه‌هایی بود که امروز در شهر گودین به بهره‌برداری رسید.

علی اصغر نیاکانی پور، افزود: این اعتبارات با تلاش مجموعه شهرداری و با حمایت مسئولان استانی و شهرستانی تأمین شده و گامی مهم در جهت رفع محرومیت‌ها و توسعه متوازن شهر گودین محسوب می‌شود.

شهردار گودین همچنین با اشاره به موقعیت تاریخی و گردشگری شهر گودین، بر لزوم توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تسهیل ارتباطات با محوریت تکمیل جاده کنگاور-تویسرکان تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود با تکمیل این محور، شاهد رونق اقتصادی و گردشگری در منطقه باشیم.

این افتتاحیه که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، نمادی از تلاش برای آبادانی و خدمت‌رسانی به شهروندان در مناطق مختلف استان کرمانشاه بود و امید است با اجرای طرح‌های آتی، شاهد تحولات چشمگیرتری در شهر گودین باشیم.