باشگاه خبرنگاران جوان- منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه روز پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان کنگاور که نماینده مجلس و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی حضور داشتند و طی بازدید از شهر گودین، اظهار داشت: شهر گودین با قدمت بالا و موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود که در فاصله‌ی استان‌های کرمانشاه و همدان قرار گرفته، دارای پتانسیل‌های گردشگری قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه این شهر یکی از نقاط مشترک ارتباطی میان ۲ استان است، ابراز امیدواری کرد با تفاهمات صورت گرفته، عملیات تکمیل هفت کیلومتر باقی‌مانده از محور ارتباطی کنگاور به تویسرکان که در حوزه سرزمینی استان کرمانشاه قرار دارد، هرچه سریع‌تر به اتمام برسد.

استاندار کرمانشاه به پیگیری‌های انجام شده در خصوص این پروژه اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای که در وزارت مسکن و شهرسازی برگزار شد، مناقصه این پروژه برگزار و پاکت‌های آن در حال بازگشایی است.

وی افزود: امیدواریم با تسریع در روند اجرای پروژه ۲ بانده کردن این جاده، ارتباط حیاتی میان کنگاور و تویسرکان که از مطالبات اصلی مردم هر دو شهرستان است، برقرار شود.

حبیبی همچنین به رویکرد جدید مدیریت استان در خصوص ساماندهی ورودی شهرها اشاره کرد و گفت: ورودی شهرها، به نوعی پیشانی آن شهر محسوب می‌شود و ساماندهی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی از اجرای عملیات روشنایی ورودی و فضای سبز شهر گودین خبر داد و افزود: در کنار این اقدامات، حمایت از میدان ورودی شهر و سایر نیازمندی‌های عمرانی و خدماتی گودین در دستور کار قرار دارد تا شاخص‌های توسعه این شهر ارتقا یابد.

این سفر که با همراهی جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد، بر عزم جدی دولت برای توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه مناطق مختلف استان، به ویژه در حوزه گردشگری و ارتباطات بین استانی تأکید داشت.