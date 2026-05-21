باشگاه خبرنگاران جوان - با رسیدن بهار، شهر وردنجان از توابع بخش مرکزی شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری لباسی از شکوفه و سبزی به تن می‌کند. درختان، پس از ماه‌ها سکوت و خواب زمستانی، با جوانه‌های تازه‌شان از نو متولد می‌شوند و جان تازه به طبیعت می‌بخشند. هم اکنون که روز‌های بهاری را سپری می‌کنیم رویش شقایق‌های محلی زیبایی این منطقه را دو چندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: عبدالصمدکاظمی - چهارمحال و بختیاری

