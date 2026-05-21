ایتالیا از اتحادیه اروپا خواست وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را به دلیل رفتار نامناسب با فعالان ناوگان صمود تحت تحریم قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایتالیا از اتحادیه اروپا درخواست کرده تا «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را به دلیل رفتار نامناسب با فعالان ناوگان صمود، تحت تحریم قرار دهد.

آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که درخواست تحریم بن گویر را «به دلیل اقدامات غیرقابل قبول انجام شده علیه ناوگان، دستگیری فعالان در آب‌های بین‌المللی و آزار و اذیت و تحقیر آنها، که نقض اساسی‌ترین حقوق بشر است» مطرح کرده است.

«ناوگان جهانی صمود» شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که همه کشتی‌های شرکت‌کننده در این ناوگان که به سمت نوار غزه در حرکت بودند، از سوی نیروی دریایی رژیم صهیونیستی توقیف شده‌اند.

در ادامه، ویدئویی منتشر شد که فعالان ناوگان را با دست‌های بسته و در حال زانو زدن نشان می‌داد. در این ویدئو، بن گویر مشغول تمسخر و تحقیر فعالان حامی فلسطین بود. انتشار این ویدئو بسیار جنجال برانگیز شده و چندین کشور از جمله ایتالیا، فرانسه، هلند و کانادا سفرای رژیم صهیونیستی را فراخواندند تا «خشم» خود را نسبت به این نحوه برخورد نشان دهند.

پیش از این، جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا به انتشار ویدئوی مذکور واکنش نشان داده و این رفتار را «غیرقابل قبول» توصیف کرده بود.

منبع: الجزیره