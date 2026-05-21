طبق اعلام بانک مسکن ۵۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به طرح نهضت ملی مسکن و پرداخت شده و ۲۰۲۴ وام ودیعه جنگ رمضان به متقاضیان پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- نشست هم‌اندیشی اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی‌های وزارت راه و شهرسازی که با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، «الیاس حضرتی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، مدیران وزارت راه و شهرسازی و حضور وبیناری روابط عمومی‌های این وزراتخانه برگزار شد، «محمدحسن ترابی»، مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن علاوه بر تشریح نقش و وظایف روابط عمومی در عصر حاضر به تبیین دستاوردهای راهبردی و عملکرد تحولی در حوزه‌های تأمین مالی و اصلاح ساختار مالی این بانک پرداخت.

کاهش چشمگیر ناترازی، گامی بلند در مسیر انضباط مالی و ارتقاء قدرت تسهیلات دهی

ترابی در این نشست با تأکید بر عزم جدی بانک مسکن برای اصلاح ساختار مالی و بازگشت به جایگاه شایسته خود اظهار داشت: با اتخاذ سیاست‌های جذب منابع و تلاش مستمر همکاران، ناترازی بانک به شکل چشمگیری کاهش یافته است. این دستاورد بزرگ که نشان‌دهنده انضباط مالی و حرکت دقیق بانک در مسیر بهبود و ارتقاء شاخص‌های مالی است، منجر به افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک مسکن به ویژه در طرح نهضت ملی و وام ودیعه جنگ تحمیلی سوم، شده است.

 

 

 

