سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه نقدی مرحله ۱۸۳ مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یارانه مرحله ۱۸۳ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۶۱ میلیارد ریال بحساب ۱۵ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۳۵۴ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۲ هزار و ۶۸۲ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

منبع: روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

برچسب ها: سازمان هدفمندی یارانه ها ، یارانه
خبرهای مرتبط
افزایش ۵۰ درصدی یارانه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
یارانه فروردین ۱۴۰۵ دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
دومینوی گرانی به لبنیات رسید/ اثر افزایش ۲۰ درصدی قیمت لبنیات بر مصرف چیست؟
سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خرداد، بامداد جمعه شارژ می‌شود
بازار مرغ به زودی متعادل می شود/بازار مرغ کشور به حالت عادی باز می گردد + فیلم
۲ درصد مشترکان ۱۰ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند/ پرمصرف‌ها منتظر محدودیت‌ها باشند+ فیلم
بورس در وضعیتِ باز؛ بسته شدن دوباره بازار بسیار بعید است+ فیلم
اقتصاد کشور به آرایش جنگی نیاز دارد
نرخ انواع ارز در ۳۱ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
یارانه اردیبهشت دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
مجوز ورود نیروگاه‌های خارج از بازار رقابتی به بورس انرژی روی میز وزارت نیرو
آخرین اخبار
افزایش قیمت‌ها ناشی از جو روانی پس از آتش‌بس بود/ قیمت جهانی محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد بالا رفت+ فیلم
یارانه اردیبهشت دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
بهره مندی۲۰۲۴ خانوار آسیب‌دیده از وام ودیعه جنگ رمضان
سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خرداد، بامداد جمعه شارژ می‌شود
افزایش ساعات پرواز فرودگاه‌های کشور/ انجام ۱۶۵۰ پرواز در ۲۰ روز گذشته
همراهی حداکثری بانک‌های منتخب در اجرای بسته حمایت از صنایع
مکان‌یابی مراکز لجستیک مرزی بازرگان، جلفا و پارک لجستیک مبارکه تصویب شد
مدیرعامل شرکت آبفای تهران: برنامه‌ای برای نوبت‌بندی آب نداریم
اسامی ادارات پرمصرف برق اعلام عمومی می‌شود
واردات مواد پتروشیمی و پلیمری از رویه‌های ملوانی و کولبری
کیش مبدا واردات کالای ملوانی/ ارتقای معیشت مرزنشینان
کدام شرکت‌های بیمه بیشترین شکایت را در رشته ثالث ثبت کردند؟+ جدول
نرخ انواع ارز در ۳۱ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
بورس در وضعیتِ باز؛ بسته شدن دوباره بازار بسیار بعید است+ فیلم
سهمیه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران ابلاغ شد
۲ درصد مشترکان ۱۰ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند/ پرمصرف‌ها منتظر محدودیت‌ها باشند+ فیلم
بیانیه مشترک کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در حمایت از ثبات بازار سرمایه
مجوز ورود نیروگاه‌های خارج از بازار رقابتی به بورس انرژی روی میز وزارت نیرو
اقتصاد کشور به آرایش جنگی نیاز دارد
بازار مرغ به زودی متعادل می شود/بازار مرغ کشور به حالت عادی باز می گردد + فیلم
دومینوی گرانی به لبنیات رسید/ اثر افزایش ۲۰ درصدی قیمت لبنیات بر مصرف چیست؟
خروج سامانه بارشی از شرق کشور
مدیریت جهاد تبیین در حوزه راه وشهرسازی
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران، کرج و قزوین / ممنوعیت تردد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس
آمار شکایات بیمه‌ای فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد